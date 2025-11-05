Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія проведе масштабну модернізацію кордону з Росією
11:32 05.11.2025 |
Норвегія переглянула заходи з контролю та безпеки кордонів з Росією і дійшла висновку, що необхідно провести їхню модернізацію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького управління поліції.
Норвегія отримала приблизно 191 млн норвезьких крон (16,4 млн євро) на модернізацію норвезько-російського кордону наприкінці 2024 року.
Ці кошти дозволять значно покращити охорону зовнішнього кордону, що надасть місцевим та національним органам влади кращі можливості для захисту безпеки та національних інтересів.
"Ситуація з політикою безпеки в Європі означає, що Норвегія має вжити низку заходів для посилення прикордонного контролю. Поліція та збройні сили посилять свою і без того добру співпрацю шляхом тіснішої координації та подальшого розвитку прикордонних місій", - каже підполковник Руне Ріппон із штабу оборони.
Зараз створено міжвідомчу керівну групу для забезпечення реалізації заходів.
В рамках першого засідання керівної групи було проведено огляд об'єкта Скафферхуллет - це колишній прикордонний перехід на кордоні між Норвегією та Росією.
Ця територія стане першим із багатьох етапів у роботі з модернізації прикордонного контролю на півночі, яку спільно здійснюють поліція та збройні сили Норвегії.
"Завдяки цій модернізації ми зможемо випробувати як нові спостережні вежі, так і альтернативні датчики для виявлення та спостереження. Використання дронів також буде актуальним на деяких ділянках кордону. Це важливо для подальшої роботи з модернізації кордону з Росією", - зазначає начальник поліції Еллен Катріне Хетта з поліцейського округу Фіннмарк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Норвегія проведе масштабну модернізацію кордону з Росією
|Мусульманин лівих поглядів: новий мер Нью-Йорка Мамдані
|Трамп зустрівся з представниками Швейцарії, щоб обговорити торгівлю
|ЗМІ: Бельгія і Єврокомісія проведуть кризову зустріч на тлі суперечностей щодо росактивів
|План Білого дому щодо Венесуели: від авіаударів до операції спецпідрозділів, - NYT
|Канада додатково спрямує на оборону майже $60 мільярдів
Бізнес
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США