Норвегія проведе масштабну модернізацію кордону з Росією

Норвегія переглянула заходи з контролю та безпеки кордонів з Росією і дійшла висновку, що необхідно провести їхню модернізацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького управління поліції.

Норвегія отримала приблизно 191 млн норвезьких крон (16,4 млн євро) на модернізацію норвезько-російського кордону наприкінці 2024 року.

Ці кошти дозволять значно покращити охорону зовнішнього кордону, що надасть місцевим та національним органам влади кращі можливості для захисту безпеки та національних інтересів.

"Ситуація з політикою безпеки в Європі означає, що Норвегія має вжити низку заходів для посилення прикордонного контролю. Поліція та збройні сили посилять свою і без того добру співпрацю шляхом тіснішої координації та подальшого розвитку прикордонних місій", - каже підполковник Руне Ріппон із штабу оборони.

Зараз створено міжвідомчу керівну групу для забезпечення реалізації заходів.

В рамках першого засідання керівної групи було проведено огляд об'єкта Скафферхуллет - це колишній прикордонний перехід на кордоні між Норвегією та Росією.

Ця територія стане першим із багатьох етапів у роботі з модернізації прикордонного контролю на півночі, яку спільно здійснюють поліція та збройні сили Норвегії.

"Завдяки цій модернізації ми зможемо випробувати як нові спостережні вежі, так і альтернативні датчики для виявлення та спостереження. Використання дронів також буде актуальним на деяких ділянках кордону. Це важливо для подальшої роботи з модернізації кордону з Росією", - зазначає начальник поліції Еллен Катріне Хетта з поліцейського округу Фіннмарк.