Мусульманин лівих поглядів: новий мер Нью-Йорка Мамдані

34-річний Зоран Мамдані - майбутній новий мер Нью-Йорка, найбільшого міста в США. Його обрали на виборах міського голови, які відбулися 4 листопада. За попередніми неофіційними даними виборчої комісії Нью-Йорка, які спираються на підрахунок майже 98 відсотків бюлетенів, він здобув дещо більше 50 відсотків голосів.

Після відмови від боротьби за цю посаду чинного глави мегаполіса Еріка Адамса за неї змагалися три кандидати: висхідна зірка Демократичної партії Мамдані, республіканець Кертіс Слива і колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, демократ, який балотувався як незалежний кандидат.

Що відомо про Зорана Мамдані?

Зоран Мамдані народився в Уганді у родині вихідців з Індії. Його мати Міра Наїр - відома індійсько-американська кінорежисерка, а батько Махмуд Мамдані - угандійський вчений індійського походження. Зоран Мамдані - мусульманин. Коли йому було п'ять років, його родина переїхала з Уганди до Південної Африки, а через два роки - до Нью-Йорка. Сам політик описує період свого дорослішання як "привілейований", але визнає, що його досвід не був типовим для Нью-Йорка.

Зоран Мамдані є шанувальником хіп-хопу. Колись він сам писав музику в цьому жанрі. Уболіває за кілька спортивних команд, зокрема за New York Mets (бейсбол), New York Giants (американський футбол) та англійський футбольний клуб Arsenal.

Які політичні погляди Зорана Мамдані?

Політична кар'єра Мамдані розвивалася динамічно. У 2020 році його обрали членом Асамблеї штату Нью-Йорк. У жовтні 2024 року, коли він оголосив про намір балотуватися на виборах мера міста Нью-Йорка, багато хто поставився до Мамдані як до нікому не відомого політика без шансів стати кандидатом від Демократичної партії. У підсумку, однак, Мамдані здобув на праймеріз переконливу перемогу над Куомо з результатом 56,4 відсотка.

До початку політичної кар'єри діяльність Мамдані була пов'язана з допомогою малозабезпеченим людям, яким загрожувало виселення. Це, ймовірно, відіграло роль у тому, що наріжним каменем його виборчої кампанії стала проблема доступного житла.

Жителі Нью-Йорка у кабінках для голосування завчасно віддають свій голос під час виборів мера міста, фото 27 жовтня 2025 року

За даними Deutsche Bank за 2025 рік, вартість оренди житла у центральних районах Нью-Йорка - найвища в світі: за трикімнатну квартиру тут доводиться платити в середньому 8500 доларів (в перерахунку: 7345 євро) на місяць. На цьому тлі заклики збільшити кількість доступного житла і суворіше регулювати діяльність приватних орендодавців відгукнулися жителям Нью-Йорка.

Мамдані - член найбільшої в США соціалістичної організації "Демократичні соціалісти Америки". Зокрема, він виступає за підвищення податку для багатих, збільшення мінімальної заробітної плати до 30 доларів на годину (нині становить 16,50 долара на годину) і безкоштовний догляд за дітьми.

"Ви маєте говорити мовою, яку розуміють всі і в якій кожен бачить себе. Ви маєте говорити про труднощі, які домінують у повсякденному житті людей, - сказав Мамдані в інтерв'ю британському виданню New Statesman у вересні. - Часто (демократи. - Ред.) говорять про демократію, але якщо ви не можете дозволити собі жити в місті, яке називаєте своїм домом, то у вас немає часу, щоб думати про цінності".

Які аргументи критиків Мамдані?

З огляду на лівий ухил політичних поглядів Зорана Мамдані, критиків у нього вистачає. За оцінкою деяких спостерігачів, через свої переконання Мамдані став фігурою, що поляризує жителів одного з найліберальніших міст США.

"Побоювання (пов'язані з політичними поглядами Зорана Мамдані. - Ред.) викликані тими ж проблемами, що турбують людей і щодо президента Трампа, - зазначив колишній губернатор штату Нью-Йорк Девід Петерсон. - Той звертається до різних аудиторій і негативно говорить про (цілі групи. - Ред.) людей. Зоран Мамдані робить так само. Але він говорить про людей, які є звичайними демократами чи звичайними республіканцями".

Довгострокова підтримка Мамдані прав палестинців у місті з найбільшою єврейською діаспорою за межами Ізраїлю також сприймається багатьма як проблема. "Висловлюючись чітко, недвозначно й офіційно: я вважаю, що Зоран Мамдані становить небезпеку для єврейської громади Нью-Йорка", - заявив Елліот Косгроув, рабин синагоги на Парк-авеню в Нью-Йорку. Однак цю думку поділяють не всі євреї в місті - за словами багатьох з них, вони підтримують Мамдані.

Перед виборами побоювання, пов'язані з кандидатурою Мамдані, висловили й деякі представники бізнесу. Так, відомий фінансист та інвестор, мільярдер Білл Екман написав у соцмережі X, що "політика Мамдані, яка спрямована проти бізнесу і включає підвищення корпоративних податків, знищить робочі місця в Нью-Йорку і змусить компанії піти з міста".

Чому посада мера Нью-Йорка важлива?

З огляду на те що населення Нью-Йорка становить 8,5 мільйона осіб, а щорічна кількість гостей міста - 65 мільйонів, цей мегаполіс є важливим культурним і фінансовим хабом. У ньому існує ціла низка проблем у сферах житла, транспорту та бюджетного фінансування. Бюджет мерії Нью-Йорка становить 116 мільярдів доларів, а до сфери її компетенції входить широкий спектр питань: від шкільної освіти до поліції. Масштаби міста і його глобальний профіль означають, що робота мера ведеться як на внутрішньополітичній, так і на міжнародній арені. Окрім того, кілька колишніх мерів Нью-Йорка балотувалися й на посаду президента США, хоча і безуспішно.

Після перемоги Зорана Мамдані на виборах його запеклі суперечки із президентом США Дональдом Трампом, який народився і виріс у Нью-Йорку, ймовірно, стануть постійною темою для обговорення в США. Сам Трамп назвав Мамдані "комуністичним божевільним" і "катастрофою, яка чекає свого часу". Зі свого боку Мамдані заявляв, що намагатиметься співпрацювати з президентом Трампом заради блага міста, але не дасть себе залякати.