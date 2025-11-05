Фінансові новини
- 05.11.25
- 12:22
Трамп зустрівся з представниками Швейцарії, щоб обговорити торгівлю
09:54 05.11.2025
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що зустрівся з бізнес-лідерами Швейцарії, щоб обговорити, серед іншого, питання торгівлі.
Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Трамп заявив, що він похвалив учасників "за добре виконану роботу".
"Зустріч була призначена з розумінням того, що наш торговий представник Джеймісон Грір продовжить обговорення цих питань з лідерами Швейцарії", - написав Трамп.
Позитивний коментар Трампа може стати гарною новиною для Швейцарії, яка намагається домовитися про кращу тарифну угоду після того, як президент США в серпні запровадив 39% мита на імпорт з альпійської країни після складної розмови з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер в кінці липня.
Представник швейцарського уряду заявив, що швейцарські бізнес-лідери ініціювали зустріч з Трампом незалежно від Федеральної ради, яка відповідає за переговори з владою США.
"Федеральна рада була поінформована про те, що різні швейцарські бізнес-лідери попросили про зустріч з президентом США Трампом і отримали її, щоб підкреслити наслідки, які високі додаткові тарифи в розмірі 39% мають для їхніх компаній", - заявив речник у відповідь на запит агентства Reuters.
"Це була приватна ініціатива лідерів швейцарського бізнесу, яка була підтримана Державним секретаріатом з економічних питань (SECO) у її підготовці, але не залежала від нагляду Федеральної ради за цим питанням", - додав він.
Раніше стало відомо, що головна торгова дипломатка Швейцарії Гелен Будлігер Артіеда тричі відвідала Вашингтон після введення в дію мит США в серпні, оскільки Берн досі намагається домовитися про зниження ставок.
Швейцарія була приголомшена запровадженням щодо неї набагато вищих тарифів (39%), аніж щодо ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд більше, ніж початково очікувалося.
Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.
Також після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.
