Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
План Білого дому щодо Венесуели: від авіаударів до операції спецпідрозділів, - NYT
09:35 05.11.2025 |
Білий дім розглядає три варіанти операцій у Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами кількох американських чиновників, на які посилається видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила такі варіанти військових дій у Венесуелі:
* авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку президента Ніколаса Мадуро;
* захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти;
* введення антитетористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели.
Трамп ще не ухвалив рішення щодо продовження операцій у Венесуелі. Але, за інформацією журналістів, офіційні особи заявили, що він неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або можуть обернутися ганебним провалом.
Але багато його старших радників наполягають на одному з найагресивніших варіантів: усунення Мадуро від влади.
Помічники президента США звернулися до Міністерства юстиції за додатковими рекомендаціями з приводу того, як забезпечити правову основу для будь-яких військових дій.
Очікується, що Мін'юст визнає Мадуро законною ціллю, стверджуючи, що він очолює наркокартель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Норвегія проведе масштабну модернізацію кордону з Росією
|Мусульманин лівих поглядів: новий мер Нью-Йорка Мамдані
|Трамп зустрівся з представниками Швейцарії, щоб обговорити торгівлю
|ЗМІ: Бельгія і Єврокомісія проведуть кризову зустріч на тлі суперечностей щодо росактивів
|План Білого дому щодо Венесуели: від авіаударів до операції спецпідрозділів, - NYT
|Канада додатково спрямує на оборону майже $60 мільярдів
Бізнес
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США