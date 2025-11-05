Авторизация

План Білого дому щодо Венесуели: від авіаударів до операції спецпідрозділів, - NYT

 

Білий дім розглядає три варіанти операцій у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами кількох американських чиновників, на які посилається видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила такі варіанти військових дій у Венесуелі:

* авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку президента Ніколаса Мадуро;

* захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти;

* введення антитетористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели.

Трамп ще не ухвалив рішення щодо продовження операцій у Венесуелі. Але, за інформацією журналістів, офіційні особи заявили, що він неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або можуть обернутися ганебним провалом.

Але багато його старших радників наполягають на одному з найагресивніших варіантів: усунення Мадуро від влади.

Помічники президента США звернулися до Міністерства юстиції за додатковими рекомендаціями з приводу того, як забезпечити правову основу для будь-яких військових дій.

Очікується, що Мін'юст визнає Мадуро законною ціллю, стверджуючи, що він очолює наркокартель.
За матеріалами: РБК-Україна
 

