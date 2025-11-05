Канада додатково спрямує на оборону майже $60 мільярдів

Протягом наступних пʼяти років Канада додатково спрямує 81,1 млрд доларів (близько 60 млрд дол. США) на зміцнення своїх Збройних сил.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку цифру закладено у проєкт федерального бюджету, внесений сьогодні до парламенту Канади.

"У бюджеті-2025 пропонується виділити 81,1 млрд дол. протягом пʼяти років... на відбудову, переозброєння та інвестиції у Збройні сили Канади" - йдеться у документі.

Зокрема, 6,2 млрд дол. (близько 4,5 млрд дол. США) з цієї суми будуть використані на "розширення оборонних партнерств Канади, в тому числі збільшення військової допомоги Україні та нарощування військових навчань і міжнародних програм".

Ще щонайменше 2,7 млрд дол. (близько 2 млрд дол. США) Канада спрямує на підтримку протягом наступних двох років військової операції Reassurance в Латвії.

Нагадаємо, у рамках операції Reassurance для стримування можливої російської агресії у Латвії у складі багатонаціонального батальйону з 2017 року несуть службу сотні канадських військових, а також представники кількох інших країн НАТО.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада пообіцяла подвоїти свій контингент у Латвії та в терміновому порядку закупила для нього сучасну протитанкову зброю й системи ППО, в тому числі для боротьби з дронами. Окрім цього, до країни вже прибув танковий ескадрон з 15 основних бойових машин Leopard 2. Очікується, що бригада буде повністю укомплектована до 2026 року, до її складу увійдуть до 2200 канадських військових.