Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа

Демократи перемогли у вівторок на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, висунувши нове покоління лідерів і надавши партії, яка перебувала в облозі, імпульс напередодні виборів до Конгресу наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У Нью-Йорку Зохран Мамдані, 34-річний демократичний соціаліст, переміг на виборах мера, завершивши стрімкий і малоймовірний злет від анонімного законодавця штату до однієї з найпомітніших демократичних фігур країни. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом, відповідно.

"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", - сказав Мамдані перед галасливим натовпом прихильників.

"Тому, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, у мене є для тебе два слова: зроби гучніше", - додав він.

Вибори у вівторок стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посаді президента. Перегони також послужили випробуванням різних сценаріїв передвиборчої кампанії Демократичної партії напередодні 2026 року, коли партія не має доступу до влади у Вашингтоні і все ще намагається знайти вихід з політичної глушини.

Тим не менш, до проміжних виборів залишився рік - вічність в епоху Трампа, і опитування громадської думки показують, що бренд Демократичної партії залишається в цілому непопулярним, навіть незважаючи на те, що рейтинг самого Трампа знизився.

Трамп вважає, що республіканці програли вибори, бо в бюлетенях не було його

Президент США Дональд Трамп, коментуючи провальні для республіканців великі вибори, заявив, що це сталось через шатдаун і тому, що у бюлетенях не було його прізвища.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Результати вівторка послужили попереджувальним сигналом для президента і республіканців перед проміжними виборами 2026 року, коли партія, яка не перебуває при владі, історично досягає значних успіхів.

"Трамп не був у бюлетенях, і шатдаун - ось дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері", - написав Трамп.