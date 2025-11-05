Фінансові новини
Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
23:35 04.11.2025 |
Уряд Китаю підвищує розмір субсидій на електроенергію, що дозволить найбільшим дата-центрам країни зменшити рахунки майже вдвічі. Таким чином влада прагне посилити розвиток національної індустрії прискорювачів штучного інтелекту, повідомляє Financial Times.
Місцева влада прагне підтримати технологічних гігантів, зокрема ByteDance, Alibaba та Tencent, які постраждали від подорожчання електроенергії після заборони на купівлю чипів NVIDIA.
Нові субсидії запровадили після скарг кількох технологічних компаній регуляторам на зростання витрат під час використання вітчизняних чипів Huawei та Cambricon, які поступаються NVIDIA за енергоефективністю.
Влада регіонів Ганьсу, Гуйчжоу та Внутрішньої Монголії запропонувала субсидії, які зменшать рахунки за електроенергію для великих центрів обробки даних на 50% - за умови, що ті працюють на вітчизняних чипах.
Це чергова спроба Китаю допомогти вітчизняним компаніям позбутися залежності від чипів NVIDIA та розвинути власну напівпровідникову промисловість. Експерти стверджують, що енергоспоживання китайських чипів приблизно на 30-50% вище за H20 від NVIDIA.
Китайський гігант Huawei намагався компенсувати нижчу продуктивність свого флагманського чипа Ascend 910C, об'єднуючи кілька таких процесорів у великі кластери. Однак це лише підвищило енергоспоживання. Втім, навіть з урахуванням зростання витрат на електроенергію при використанні вітчизняних чипів, централізована енергомережа Китаю залишається дешевшою й екологічнішою, ніж у США, і найближчим часом не відчує браку потужностей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нестача електроенергії наразі є головною проблемою галузі штучного інтелекту у США, зокрема для Microsoft, яка не може забезпечити достатньо енергії для роботи всіх наявних ШІ-чипів.
