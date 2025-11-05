Фінансові новини
Путін підписав закони про цілорічний призов у РФ і залучення резервістів для захисту об'єктів
23:24 04.11.2025 |
Російський лідер Володимир Путін 4 листопада підписав закони, які передбачають фактично безперервний призов до лав російської армії та залучення резервістів для захисту критично важливих об'єктів. Про це повідомляють офіційні російські інформагенції.
Згідно з новими нормами, впродовж усього календарного року відбуватимуться медичний огляд, професійний психологічний відбір та засідання призовної комісії. Фактичне відправлення призовників для проходження військової служби здійснюватиметься двічі на рік - із 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня. Нововведення дозволяють «рівномірно розподілити навантаження на призовні пункти та підвищити якість призову громадян на військову службу», йдеться в пояснювальній записці до закону.
Дія закону щодо резервістів поширюватиметься на тих росіян, які добровільно уклали договір про перебування у резерві. Як раніше пояснював начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Збройних сил РФ Володимир Цимлянський, «ні про яку мобілізацію не йдеться». На збори планується залучати «найбільш підготовлених та патріотично налаштованих громадян».
Норми закону передбачають, що на підставі указу президента Росії резервістів можна буде надсилати на спеціальні збори для захисту критично важливих об'єктів, життєзабезпечення. У Генштабі ЗС РФ зазначали, що йдеться, зокрема, про об'єкти енергетики та транспорту.
Автори законопроєкту щодо цілорічного призову пояснювали ініціативу бажанням підвищити якість призову. Правозахисники вважають, що влада хоче створити постійно активну інфраструктуру для поповнення армії. Призовникам тепер буде складніше не потрапити під призов, зазначає «Верстка». Вони не зможуть затягувати терміни виконання процедур і впродовж усього року ризикуватимуть бути затриманими поліцією.
