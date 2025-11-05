Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США покарали осіб, які допомагають КНДР відмивати злочинні доходи
22:52 04.11.2025 |
Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про проти восьми фізичних та двох юридичних осіб, яких звинуватило у причетності до схем відмивання грошей.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства.
Під санкції США потрапили два банкіри, фінансова компанія та її директор із Північної Кореї, які, як стверджується, допомагали відмивати кошти, отримані Пхеньяном унаслідок кібератак.
Також американський Мінфін вніс до санкційного списку фінустанову, яка допомагає КНДР ухилятись від санкцій у торгівлі з Китаєм.
"Генеруючи доходи для розвитку збройової програми Пхеньяна, ці особи безпосередньо загрожують безпеці США та світовій безпеці", - прокоментував заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон Герлі.
У липні США наклали санкції на одну юридичну та три фізичні особи, яких звинуватили у створенні схеми з переправлення коштів Північній Кореї в обхід санкцій.
Зазначимо, що на початку квітня президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.
Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
|ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Норвегія виділить $7 млрд на оборонні потреби України у 2026-му
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження нафтохімічний завод та нафтопереробного заводу на території РФ
|Путін підписав закони про цілорічний призов у РФ і залучення резервістів для захисту об'єктів
|США покарали осіб, які допомагають КНДР відмивати злочинні доходи
|США послабили санкції проти Білорусі, дозволивши операції з літаками Лукашенка
Бізнес
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman