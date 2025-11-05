США покарали осіб, які допомагають КНДР відмивати злочинні доходи

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про проти восьми фізичних та двох юридичних осіб, яких звинуватило у причетності до схем відмивання грошей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства.

Під санкції США потрапили два банкіри, фінансова компанія та її директор із Північної Кореї, які, як стверджується, допомагали відмивати кошти, отримані Пхеньяном унаслідок кібератак.

Також американський Мінфін вніс до санкційного списку фінустанову, яка допомагає КНДР ухилятись від санкцій у торгівлі з Китаєм.

"Генеруючи доходи для розвитку збройової програми Пхеньяна, ці особи безпосередньо загрожують безпеці США та світовій безпеці", - прокоментував заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон Герлі.

У липні США наклали санкції на одну юридичну та три фізичні особи, яких звинуватили у створенні схеми з переправлення коштів Північній Кореї в обхід санкцій.

Зазначимо, що на початку квітня президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.