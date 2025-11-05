Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США покарали осіб, які допомагають КНДР відмивати злочинні доходи

 

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про проти восьми фізичних та двох юридичних осіб, яких звинуватило у причетності до схем відмивання грошей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства.

Під санкції США потрапили два банкіри, фінансова компанія та її директор із Північної Кореї, які, як стверджується, допомагали відмивати кошти, отримані Пхеньяном унаслідок кібератак.

Також американський Мінфін вніс до санкційного списку фінустанову, яка допомагає КНДР ухилятись від санкцій у торгівлі з Китаєм.

"Генеруючи доходи для розвитку збройової програми Пхеньяна, ці особи безпосередньо загрожують безпеці США та світовій безпеці", - прокоментував заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон Герлі.

У липні США наклали санкції на одну юридичну та три фізичні особи, яких звинуватили у створенні схеми з переправлення коштів Північній Кореї в обхід санкцій.

Зазначимо, що на початку квітня президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.
Ключові теги: США, КНДР
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес