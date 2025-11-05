Фінансові новини
05.11.25
00:08
RSS
мапа сайту
Експорт сирої нафти з Росії різко скоротився через санкції США - Bloomberg
17:24 04.11.2025 |
Морські постачання сирої нафти з Росії різко скоротилися, продемонструвавши найбільше падіння з січня 2024 року, через останні санкції США.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
За даними відстеження суден, середні чотиритижневі обсяги перевезень з портів РФ становили 3,58 млн барелів на день станом на 2 листопада, що приблизно на 190 тис. барелів менше, ніж переглянутий показник за період до 26 жовтня.
Падіння потоків вдарило по нафтових доходах Москви, які впали до найнижчого рівня з серпня, на тлі заборони США на співпрацю з двома найбільшими російськими експортерами «Роснефть» та «Лукойл».
Щотижнево вартість експорту в середньому становила близько 1,15 млрд доларів за 7 днів до 2 листопада, що на 27% менше, ніж у попередньому періоді.
Російські експортери продовжують завантажувати сиру нафту на танкери, але нафтопереробні заводи менш охоче приймають ці вантажі у свої резервуари для зберігання. Це призвело до зростання обсягів російської сирої нафти, яка зберігається в морі на танкерах, на 8% з початку вересня та становить 380 млн барелів.
Разом Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% російського експорту нафти морським транспортом, тому компенсувати будь-яке значне скорочення їхніх закупівель буде практично неможливо. Москва, ймовірно, захоче продовжувати завантажувати вантажі, поки це можливо, навіть якщо вони залишатимуться в плавучих сховищах. Тому нафта, що зберігається в морі, стане все більш важливим показником впливу останніх санкцій, пише Bloomberg.
За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 2 листопада 26 танкерів завантажили 21,11 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зменшився у порівнянні з попереднім тижнем, коли 34 судна взяли на борт 26,41 млн барелів.
У середньому за добу поставки за тиждень до 2 листопада впали до 3,02 млн барелів на день, що є найнижчим показником за останні 10 тижнів.
Проте деякі експерти вважають, що перебої постачання російської нафти будуть тимчасовими.
«Згодом ви побачите, що все більше і більше російської нафти, яка зазнала перебоїв у постачанні, так чи інакше, потрапить на ринок. Це завжди так відбувається», - сказав генеральний директор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Торбйорн Торнквіст.
Як повідомляв Укрінформ, китайські НПЗ відмовляються від російських поставок нафти після того, як США та інші країни внесли до санкційного списку провідних російських нафтовиробників та деяких їхніх клієнтів.
Індійські нафтопереробні заводи не робили нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення американських санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.
