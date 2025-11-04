Чеський холдинг CSG вийшов на ринок БпЛА: купив сербського виробника двигунів

Двигун MTF4000 (Джерело: AviaNera Technologies)

Чеський військово-промисловий холдинг Czechoslovak Group (CSG) вийшов на новий для себе ринок безпілотних літальних апаратів, придбавши 51% акцій сербської компанії MUST Solutions через свою нову "дочку" AviaNera Technologies. Про це повідомляється на сайті CSG.

MUST Solutions, заснована у 2019 році сербським інженером Володимиром Язаревичем, спеціалізується на розробці та виробництві двигунів для безпілотників.

У пресрелізі повідомляється, що сербська компанія виробляє унікальний турбовентиляторний двигун із тягою 4000 Ньютонів (єдиний такого типу, розроблений у Європі) та турбореактивний двигун 300 Ньютонів для легших БпЛА.

У 2026 році компанія за підтримки CSG планує поставити кілька сотень двигунів замовникам.

Центр досліджень та розробок залишиться в Сербії, але виробництво буде розширюватися в Європі, зокрема й у Чехії, а також в Азії й США.