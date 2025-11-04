Фінансові новини
Нідерланди хочуть виробляти у себе американські ракети до систем ППО
11:35 04.11.2025 |
Нідерланди планують вивчити можливість виробництва американських ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".
Наступного року Нідерланди планують з'ясувати, як місцева оборонна промисловість може сприяти виробництву, складанню та технічному обслуговуванню ракет AMRAAM.
Ракети AMRAAM використовуються у системах ППО. Вони призначені для боротьби з повітряними загрозами на середній відстані, такими як пілотовані та безпілотні літаки та крилаті ракети.
AMRAAM використовується, зокрема, на винищувачах F-35, а також в наземних системах ППО.
У Міноборони Нідерландів переконані, що європейське виробництво ракет AMRAAM поглибить інтеграцію трансатлантичного промислового співробітництва в галузі оборони.
Також таким чином сподіваються вирішити проблему з дефіцитом виробництва.
"Збільшення обсягів виробництва є важливим для продовження підтримки України та оборони території, що охоплюється договором НАТО", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, Міністерство оборони сподівається разом із США та іншими країнами НАТО сприяти виробництву та прискоренню постачання ракет AMRAAM
Дослідження проводить американський виробник ракет, компанія Raytheon.
Нагадаємо, у вересні Державний департамент США схвалив закупівлю урядом Німеччини ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles та супутнього обладнання на орієнтовну суму $1,23 млрд.
А навесні США схвалили можливий продаж Польщі ракет середньої дальності класу "повітря - повітря" AIM-120D і супутніх елементів на суму 1,33 мільярда доларів.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
