Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Ефект доміно». Криза зомбі-трастів поширилася з Ліхтенштейну на інші офшори
10:56 04.11.2025 |
Проблема російських зомбі-трастів поширилися з Ліхтенштейну на інші офшори: Британські Віргінські острови, Багами й Кайманові острови, повідомила у вівторок газета Financial Times.
Криза пов'язана з масовою відмовою довірених осіб і директорів ліхтенштейнських трастів від управління російськими активами через побоювання вторинних санкцій. Це залишило велику кількість юридичних структур у "замороженому стані" - формально вони існують, але фактично не функціонують через відсутність керівництва.
Уряд Ліхтенштейну наполягає, що проблема під контролем, називаючи цифру у 218 російських структур, 71 з яких залишилася без керівництва. Проте юристи вважають, що реально йдеться про 800 зомбі-трастів.
Паралізовані ліхтенштейнські трасти створили проблеми дочірнім компаніям в інших офшорних зонах. Без вказівок з Ліхтенштейну вони не можуть платити реєстраційні збори, ухвалювати інвестиційні рішення і навіть виплачувати зарплати працівникам.
"Існує ефект доміно, спричинений багаторівневою структурою цих трастів. Неефективне управління цими осиротілими структурами матиме наслідки далеко за межами Ліхтенштейну - йдеться не лише про виплати, а й про можливість вести діалог із людьми, від яких залежать інвестиційні рішення щодо активів. Для Ліхтенштейну дуже важливо, як саме він впорається з цією ситуацією та вирішить її", - сказав Йоганнес Гассер, партнер юридичної фірми Gasser Partner, однієї з найбільших у Ліхтенштейні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки
|Литва обговорює з Rheinmetall ще один інвестиційний проєкт
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Чеський холдинг CSG вийшов на ринок БпЛА: купив сербського виробника двигунів
|Ірландія скоротить термін проживання в державному житлі для новоприбулих біженців з України
|Україна та Світовий банк узгодили пріоритети реформ соціальної сфери
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ