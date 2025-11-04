Авторизация

«Ефект доміно». Криза зомбі-трастів поширилася з Ліхтенштейну на інші офшори

 

Проблема російських зомбі-трастів поширилися з Ліхтенштейну на інші офшори: Британські Віргінські острови, Багами й Кайманові острови, повідомила у вівторок газета Financial Times.

Криза пов'язана з масовою відмовою довірених осіб і директорів ліхтенштейнських трастів від управління російськими активами через побоювання вторинних санкцій. Це залишило велику кількість юридичних структур у "замороженому стані" - формально вони існують, але фактично не функціонують через відсутність керівництва.

Уряд Ліхтенштейну наполягає, що проблема під контролем, називаючи цифру у 218 російських структур, 71 з яких залишилася без керівництва. Проте юристи вважають, що реально йдеться про 800 зомбі-трастів.

Паралізовані ліхтенштейнські трасти створили проблеми дочірнім компаніям в інших офшорних зонах. Без вказівок з Ліхтенштейну вони не можуть платити реєстраційні збори, ухвалювати інвестиційні рішення і навіть виплачувати зарплати працівникам.

"Існує ефект доміно, спричинений багаторівневою структурою цих трастів. Неефективне управління цими осиротілими структурами матиме наслідки далеко за межами Ліхтенштейну - йдеться не лише про виплати, а й про можливість вести діалог із людьми, від яких залежать інвестиційні рішення щодо активів. Для Ліхтенштейну дуже важливо, як саме він впорається з цією ситуацією та вирішить її", - сказав Йоганнес Гассер, партнер юридичної фірми Gasser Partner, однієї з найбільших у Ліхтенштейні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

