У Волгоградській області РФ заявили про масовану атаку дронів, спалахнула електропідстанція

 

У Волгоградській області Росії сталася пожежа на електропідстанції «Фролівська» після нічної атаки дронів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на губернатора регіону Андрія Бочарова.

За його словами, «на території електропідстанції "Фролівська" зафіксовано загоряння внаслідок падіння уламків безпілотника. На місце спрямовано всі необхідні сили для ліквідації наслідків. Станом на 23:30 постраждалих і серйозних руйнувань немає».

Росавіація повідомляла про тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Волгограда, Тамбова, Пензи та Саратова.

У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 13 безпілотників над Волгоградською областю, а також ще кількох - над Ростовською, Бєлгородською та Воронезькою областями.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

