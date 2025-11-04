Авторизация

Трамп прийме кронпринца Саудівської Аравії 18 листопада - Білий дім

 

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман 18 листопада відвідає США з офіційним робочим візитом, де проведе зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомив у понеділок агентству Reuters офіційний представник Білого дому, передає Укрінформ.

«Візит відбудеться на тлі наполягань президента Трампа, щоби Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які підтримують Авраамові угоди»,- підкреслюється в повідомленні.

Крім того, Трамп і бін Салман можуть обговорити домовленості в оборонній сфері між двома країнами.

У 2020 році Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. Тим часом, Саудівська Аравія вагалася щодо приєднання через відсутність чітко визначених кроків до встановлення палестинської державності.
 

