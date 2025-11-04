Фінансові новини
Трамп прийме кронпринца Саудівської Аравії 18 листопада - Білий дім
09:44 04.11.2025 |
Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман 18 листопада відвідає США з офіційним робочим візитом, де проведе зустріч з президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомив у понеділок агентству Reuters офіційний представник Білого дому, передає Укрінформ.
«Візит відбудеться на тлі наполягань президента Трампа, щоби Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які підтримують Авраамові угоди»,- підкреслюється в повідомленні.
Крім того, Трамп і бін Салман можуть обговорити домовленості в оборонній сфері між двома країнами.
У 2020 році Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. Тим часом, Саудівська Аравія вагалася щодо приєднання через відсутність чітко визначених кроків до встановлення палестинської державності.
