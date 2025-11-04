Фінансові новини
Демократи та республіканці Палати представників США запропонували план для завершення "шатдауну"
09:27 04.11.2025 |
Група демократів і республіканців Палати представників США у понеділок представила компромісну пропозицію, яка, на їхню думку, може допомогти подолати партійне протистояння, що призвело до того, що уряд залишається закритим уже понад місяць, повідомляє портал Axios.
Ініціатива, оприлюднена представниками Доном Бейконом (республіканець, штат Небраска), Томом Суоззі (демократ, штат Нью-Йорк), Джеффом Гердом (республіканець, штат Колорадо) та Джошем Ґоттгаймером (демократ, штат Нью-Джерсі), передбачає продовження дії підвищених податкових кредитів на страхові премії в межах Закону про доступну медичну допомогу (Affordable Care Act, ACA) на два роки.
Водночас пропонується поступове запровадження обмежень за рівнем доходу для отримувачів цих пільг.
"Конгрес перебуває в глухому куті, і надто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але правда в тому, що демократи й республіканці можуть сісти за стіл, вислухати одне одного і знайти спільну мову, особливо коли йдеться про зниження вартості медичної допомоги", - йдеться у спільній заяві законодавців.
Представник керівництва демократів у Палаті представників повідомив виданню, що не відкидає можливість розгляду цієї пропозиції, зазначивши, що "будь-які ідеї - це не погано й можуть бути розглянуті".
