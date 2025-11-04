Фінансові новини
Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати дрони над військовими базами
09:25 04.11.2025
Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі дрони, які будуть помічені над військовими авіабазами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив начальник бельгійського Генерального штабу Фредерік Вансіна, якого цитує Belga News Agency.
Вансіна розповів, що програма захисту Бельгії від дронів реалізується прискореними темпами і що відповідний план буде незабаром представлений уряду.
Наразі ресурси Бельгії для боротьби з невідомими дронами, зокрема, обладнання для виявлення, глушилки і антидронові рушниці, є обмеженими.
Вансіна заявив, що якщо над військовими базами з'явиться більше дронів, військові збиватимуть їх.
"Наказ збивати їх вже віддано", - сказав він у понеділок під час церемонії прибуття нового мінного тральщика в Зебрюгге.
Дрони можна збивати тільки в тому випадку, якщо це можна зробити безпечно, "не завдаючи супутньої шкоди", додав він.
Командувач пояснив, що це нелегко, враховуючи, що дрони літають вночі, є невеликими і дуже маневреними.
Кілька днів тому Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.
Згодом стало відомо, що над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході країни, помітили нові підозрілі дрони.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен тоді заявляв, що дрони були призначені для того, щоб виявити місцеперебування F-16 та іншу стратегічно важливу інформацію.
