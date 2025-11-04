Авторизация

Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС

 

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".

Про це, як пише "Європейська правда", заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Bloomberg.

Цезарій Томчик сказав, що цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології виявлення, глушіння і нейтралізації ворожих безпілотників в рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Він не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

"Ми згодні з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми віддаємо пріоритет національним проєктам", - сказав Томчик.

За його словами, "стіна безпілотників" ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому. "Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх в повній мірі", - сказав заступник міністра.

Томчик сказав, що міністерство планує використовувати нову оборонну кредитну програму ЄС SAFE для фінансування безпілотного щита країни, але відмовився надати подробиці. З огляду на те, що Польща межує з Росією, Білоруссю та Україною, вона отримала найбільшу початкову суму в рамках програми SAFE, що дозволило їй отримати 43,7 млрд євро фінансування.

Уряд хоче, щоб перші нові можливості були введені в дію протягом трьох місяців після оголошення, а вся система протидії безпілотникам була завершена за два роки.

"Зброя проти безпілотників має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних сенсорів і ефекторів, які працюють одночасно, спочатку виявляючи і ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх", - сказав Томчик.

Він додав, що нові ініціативи по боротьбі з безпілотниками стануть "ще одним шаром" мережі протиповітряної оборони країни, поряд з уже розгорнутими системами дальнього і середнього радіусу дії. Всі ці елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, включаючи літаки, вертольоти, безпілотники і крилаті ракети.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Після цього Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.
