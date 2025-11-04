Фінансові новини
04.11.25
02:18
RSS
мапа сайту
«Російські залізниці» стали збитковими вперше за 5 років на тлі рекордного обвалу перевезень
23:58 03.11.2025 |
Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) вперше з 2020 року стала збитковою. Так, за січень-вересень 2025 року РЖД втратила 4,4 млрд руб. проти прибутку в 44 млрд руб. за аналогічний період роком раніше.
Як свідчить звітність, перший квартал компанія завершила в плюсі на 13,3 млрд руб., але з того часу отримала 17,7 млрд руб. чистих збитків, які перекрили заробіток початку року, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, за дев'ять місяців РЖД згенерувала 165,6 млрд руб. чистого грошового потоку від своєї діяльності. Цієї суми не вистачило навіть на чверть інвестиційних витрат, які склали 705,8 млрд руб.
Касовий розрив РЖД покрила за рахунок боргу та "проїдання" резервів: запаси готівки на рахунках монополії за січень-вересень зменшилися в 12 разів - з 251,6 млрд до 21,7 млрд руб.
У компанії пояснили, що збиток у першу чергу пов'язаний зі зростанням витрат за запозичення внаслідок високої ключової ставки.
За січень-вересень місяців РЖД віддала на відсотки за боргом 332,2 млрд руб. - удвічі більше, ніж роком раніше (158,1 млрд руб.). Загальна заборгованість РЖД досягла 1,75 трлн руб., і з початку року вона побільшала на 330 млрд руб., а з початку 2023 року - на 715 млрд руб.
Фінансовий стан РЖД
Бюджет РЖД тріщить по швах через різке падіння вантажоперевезень, яке почалося невдовзі після початку розв'язаної Росією війни проти України й триває четвертий рік поспіль.
Раніше в жовтні стало відомо, що РЖД готує хвилю звільнень працівників через падіння вантажопотоку та зростання ставок за кредитами.
Щоб збалансувати фінанси, РЖД майже на 40% урізала інвестиційну програму: з 1,3 трлн руб. до 890 млрд руб., а згодом скоротила її ще на 32,5 млрд руб.
У серпні РЖД домовилися з профспілкою про запровадження двох неоплачуваних вихідних на місяць для менеджерів центрального апарату та магістральних управлінь.
На початку цього року РЖД відзвітувала про рекордне за 15 років падіння перевезень вантажів.
