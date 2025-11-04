Авторизация

Російський автопром впав на «дно» перших місяців війни

 

Російський автопром, який пережив "клінічну смерть" після відходу західних автоконцернів, а у 2023-24 рр відновив виробництво, знову йде на дно.За підсумками січня-вересня виробництво повернулося на найнижчий рівень 2022 року.

Про це пише The Moscow Times.

За підсумками січня-вересня виробництво автомобілів у Росії впало на 20% і повернулося на найнижчий рівень 2022 року, свідчать дані статистики Росстату. Спад автопрому прискорюється що квартал: у січні-березні він становив 9,2% у річному вираженні, у другому кварталі - 23%, у третьому - 26,7%.

У перший рік війни автомобільна промисловість втратила близько 50% виробництва, а загальний випуск автомобілів у Росії впав до 450 тисяч одиниць - найнижчого рівня із першої половини 1970-х, коли в СРСР ще не були запущені автозаводи в Горькому та Тольятті.

На середину минулого року випуск машин досяг 80% від допосилковного рівня, але зараз знову становить лише 50%, зазначає Яніс Клюге, науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки. Лідерами за темпами падіння стали виробники вантажівок, у яких випуск обвалився на 30% за 9 місяців і на 41% у вересні.

Продажі нових автомобілів у Росії за січень-вересень впали на 22%. А порівняно з першою половиною 2010-х скоротилися в 2-2,5 раза, оскільки автомобіль став менш доступним для росіян, говориться у публікації.

"Жодних явних сигналів того, що купівельна спроможність населення зросте у найближчий рік чи два, немає. Цього року склався майже ідеальний шторм", - констатують учасники ринку.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

