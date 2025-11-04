Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 02:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російський автопром впав на «дно» перших місяців війни
23:54 03.11.2025 |
Російський автопром, який пережив "клінічну смерть" після відходу західних автоконцернів, а у 2023-24 рр відновив виробництво, знову йде на дно.За підсумками січня-вересня виробництво повернулося на найнижчий рівень 2022 року.
Про це пише The Moscow Times.
За підсумками січня-вересня виробництво автомобілів у Росії впало на 20% і повернулося на найнижчий рівень 2022 року, свідчать дані статистики Росстату. Спад автопрому прискорюється що квартал: у січні-березні він становив 9,2% у річному вираженні, у другому кварталі - 23%, у третьому - 26,7%.
У перший рік війни автомобільна промисловість втратила близько 50% виробництва, а загальний випуск автомобілів у Росії впав до 450 тисяч одиниць - найнижчого рівня із першої половини 1970-х, коли в СРСР ще не були запущені автозаводи в Горькому та Тольятті.
На середину минулого року випуск машин досяг 80% від допосилковного рівня, але зараз знову становить лише 50%, зазначає Яніс Клюге, науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки. Лідерами за темпами падіння стали виробники вантажівок, у яких випуск обвалився на 30% за 9 місяців і на 41% у вересні.
Продажі нових автомобілів у Росії за січень-вересень впали на 22%. А порівняно з першою половиною 2010-х скоротилися в 2-2,5 раза, оскільки автомобіль став менш доступним для росіян, говориться у публікації.
"Жодних явних сигналів того, що купівельна спроможність населення зросте у найближчий рік чи два, немає. Цього року склався майже ідеальний шторм", - констатують учасники ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|«Російські залізниці» стали збитковими вперше за 5 років на тлі рекордного обвалу перевезень
|Російський автопром впав на «дно» перших місяців війни
|В Іспанії показали перший європейський безекіпажний логістичний конвой з ШІ
|Опитування: рейтинг Трампа – найнижчий за час другого президентства
|Економіка США демонструє ознаки проблем в умовах шатдауну - ЗМІ
|Роботу над варіантами фінансової допомоги Україні у 2026-2027 рр. продовжать - прессекретар ЄК
Бізнес
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom