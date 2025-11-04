Фінансові новини
04.11.25
- 02:18
- RSS
- мапа сайту
В Іспанії показали перший європейський безекіпажний логістичний конвой з ШІ
23:51 03.11.2025 |
Іспанська компанія Sener Aerospace & Defence розробила першу європейську систему для ведення військових конвоїв без залучення людей. Про це пише Defence Blog.
Розробка тривала три роки в межах консорціуму COMMANDS, процес координувала Sener, а фінансувалось все коштом Європейського оборонного фонду.
Демонстрація першого безекіпажного конвою відбулася під час заходу, який організував іспанський оборонний підрядник GDELS Santa Bárbara Sistemas.
Під час демонстрації представили, як автономні наземні транспортні засоби виконують скоординовані маневри, використовуючи штучний інтелект та системи навігації.
Одною з функцій, яку показали розробники, був режим "слідуй за мною". Це дозволило машинам повторювати маневри головного транспортного засобу.
За даними видання, в машинах застосована система Naviground, створена у Sener, яка інтегрується із системою управління боєм Indra. Для обміну даними використовуються цифрові архітектури стандарту НАТО. Це забезпечує обмін даними, ситуаційну обізнаність та скоординовану взаємодію між екіпажами й автономними платформами на полі бою.
Технічні параметри системи поки не озвучені, однак повідомляється, що в конвої під час демонстрації використовувались вантажівки IVECO.
Зазначимо, що в Україні для логістичних задач активно застосовують НРК, зокрема "Змій Логістичний". Такий наземний дрон нещодавно евакуював пораненого бійця майже з "нуля". При цьому він витримав кілька куль, вибух міни та атаку FPV-дрона.
