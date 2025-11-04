Опитування: рейтинг Трампа – найнижчий за час другого президентства

Рейтинг президента США Дональда Трампа досяг найнижчого показника відтоді, як він повернувся в Білий дім у січні 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії SSRS на замовлення телеканалу CNN.

Рейтинг схвалення Трампа в опитуванні становить 37%, що є найгіршим показником за його другий термін у опитуваннях CNN і приблизно відповідає його рейтингу схвалення на цьому етапі під час першого терміну (36%).

Рейтинг несхвалення президента США становить 63% і є найвищим за обидва терміни - на один пункт вище попереднього максимуму в 62%, зафіксованого під час його відходу з посади в січні 2021 року.

Крім того, 61% респондентів вважає, що політика Трампа погіршила економічні умови в США, 56% вважають, що його рішення в галузі зовнішньої політики зашкодили авторитету США в світі, а 57% - що він зайшов занадто далеко, депортуючи іммігрантів, які проживають у Штатах нелегально.

Середній показник рейтингу схвалення Трампа, який CNN підрахував на основі аналізу доступних опитувань, дає вищий показник - 41%. Але і він знижувався в останні місяці, причому серед прихильників обох партій та демографічних груп.

Опитування SSRS відбулось онлайн і телефоном з 27 по 30 жовтня серед випадкової вибірки з 1245 дорослих американців. Похибка становить 3,1 відсоткового пункту.

У вересні в опитуванні Reuters/Ipsos рейтинг Дональда Трампа дещо знизився на тлі стурбованості американців станом економіки та здатністю республіканців стримати зростання цін.