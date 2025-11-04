Економіка США демонструє ознаки проблем в умовах шатдауну - ЗМІ

В умовах, коли урядовий шатдаун у США триває вже другий місяць поспіль, а президент Трамп зосереджується на інших питаннях, одна з найбільших світових економік починає демонструвати ознаки, що вказують на початок проблем.

Про це йдеться у публікації NBC News у понеділок, 3 листопада, передає Укрінформ.

«Шатдаун поглиблює проблему, яка ширить стривоженість щодо економіки. Останніми місяцями це характеризувалося затяжним підвищенням цін на широкий спектр споживчих товарів, низькими показниками зайнятості, масовими звільненнями у великих компаніях, в тому числі Amazon і Target, а також зростанням інфляції», - зазначає телеканал.

При цьому підкреслюється, що такого роду стагнація підірвала рейтинги Трампа. Така «похмура картина» змусила деяких республіканців бити на сполох у Білому домі, хоча, як з'ясувалося, донести цю новину до Трампа непросто.

«Ніхто не хоче говорити президентові, що він програє у питаннях економіки», - цитує телеканал одного з республіканських стратегів, який зазначив, що його команді це все ж вдалося зробити.

Тим часом республіканські виборці, які голосували торік за Дональда Трампа, вважають, що чинний президент «у глибині душі» хоче підняти економіку. Втім, за словами людей, він зайнятий проблемами за межами країни, а також «знесенням Білого дому», де він хоче побудувати розкішну бальну залу.