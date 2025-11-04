Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками

Після кількох тижнів торгівельної напруги Китай пом'якшив свою економічну політику щодо Заходу. Керівництво Піднебесної дозволило компаніям подавати заявки на індивідуальні винятки з експортної заборони, накладеної на Nexperia - великого постачальника автомобільних напівпровідників. Це рішення дає змогу виробникам, які залежать від чипів Nexperia, поступово відновлювати постачання.

Обмеження на експорт було введено близько двох тижнів тому. Це стало відповіддю на дії уряду Нідерландів, який взяв під контроль місцеве представництво Nexperia, фактично відсторонивши її китайського власника - корпорацію Wingtech Technology. Як повідомляє South China Morning Post, Міністерство комерції КНР (MOFCOM) тепер готове розглядати заяви від компаній, які зазнали перебоїв постачання через цю заборону, зокрема у сфері автомобілебудування.

Хоча Nexperia не така велика, як TSMC чи Samsung, вона займає близько 40% ринку автомобільних напівпровідників. У середньому сучасний автомобіль містить близько 1500 чипів, тому будь-який збій у постачанні може зупинити виробництво цілих модельних лінійок у різних країнах.

Представник MOFCOM пояснив, що Китай "комплексно враховуватиме ситуацію компаній і надаватиме дозволи на експорт, якщо вони відповідатимуть критеріям". Це означає, що загальну заборону не скасовано - кожен автовиробник або партнер Nexperia повинен окремо звернутися по дозвіл до китайського уряду.

Оголошення MOFCOM пролунало відразу після зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна в південнокорейському місті Пусан, де відбувався саміт APEC-2025. Після переговорів Вашингтон погодився відкласти набуття чинності "правила 50-відсоткової власності", яке забороняє експорт до компаній, де понад половину акцій належить організаціям із чорного списку.

Під це правило підпадає Wingtech Technology, що володіє Nexperia з 2019 року. Наприкінці минулого року її внесли до списку санкцій США, тому Nexperia ризикує втратити доступ до американських компонентів, програмного забезпечення та технологій.

Вашингтон запровадив нові експортні обмеження наприкінці вересня, але дав компаніям 60 днів тимчасової ліцензії, щоб перебудувати ланцюги постачання. Уряд Нідерландів виправдовує своє втручання нібито розслідуванням щодо фінансових зловживань керівництва Nexperia, але збіг у часі з американськими санкціями вказує на політичний підтекст.

Попри дозвіл на експорт із Китаю за спеціальними ліцензіями, ситуація залишається складною. 70% глобального виробництва Nexperia зосереджено в провінції Гуандун, і хоча компанія має заводи в інших країнах, без відновлення постачання сировини з нідерландського офісу забезпечити попит буде неможливо.

Інакше кажучи, навіть якщо китайський уряд дозволить відновлення експорту, без внутрішньої координації між європейським і китайським підрозділами виробництво все одно буде паралізоване.