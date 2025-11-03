Авторизация

Німці хочуть закрити ринок ЄС для російської сталі

 

Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль вимагає повністю закрити ринок Європейського Союзу для російської сталі.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Заяву про необхідність заборони імпорту сталі з Росії Клінгбайль зробив напередодні "Сталевого саміту", який відбудеться у відомстві федерального канцлера 6 листопада.

За словами віце-канцлера, сталеві сляби, вироблені в Росії та перероблені на підприємствах ЄС, досі не підпадають під санкції.

Він підкреслив, що важко пояснити німецьким металургам, чому Європа досі дозволяє російській сталі потрапляти на ринок.

Віце-канцлер заявив, що у відповідь на глобальний надлишок потужностей і демпінгові ціни з боку іноземних виробників необхідно впровадити політику "європейського патріотизму".

Він закликав збільшити внутрішнє виробництво сталі та орієнтуватися на екологічно чисту і високоякісну продукцію з Німеччини та Європи. Пріоритет, за його словами, слід надавати використанню місцевої сталі у стратегічно важливих галузях, включаючи інфраструктуру та автомобілебудування.

За матеріалами: Економічна правда
 

