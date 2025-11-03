Фінансові новини
- 03.11.25
- 18:39
RSS
мапа сайту
Німці хочуть закрити ринок ЄС для російської сталі
18:03 03.11.2025 |
Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль вимагає повністю закрити ринок Європейського Союзу для російської сталі.
Про це повідомляє видання Spiegel.
Заяву про необхідність заборони імпорту сталі з Росії Клінгбайль зробив напередодні "Сталевого саміту", який відбудеться у відомстві федерального канцлера 6 листопада.
За словами віце-канцлера, сталеві сляби, вироблені в Росії та перероблені на підприємствах ЄС, досі не підпадають під санкції.
Він підкреслив, що важко пояснити німецьким металургам, чому Європа досі дозволяє російській сталі потрапляти на ринок.
Віце-канцлер заявив, що у відповідь на глобальний надлишок потужностей і демпінгові ціни з боку іноземних виробників необхідно впровадити політику "європейського патріотизму".
Він закликав збільшити внутрішнє виробництво сталі та орієнтуватися на екологічно чисту і високоякісну продукцію з Німеччини та Європи. Пріоритет, за його словами, слід надавати використанню місцевої сталі у стратегічно важливих галузях, включаючи інфраструктуру та автомобілебудування.
