03.11.25
18:39
Аналіз світового виробництва алюмінію – відео Experts Club
17:12 03.11.2025 |
Аналітичний центр Experts Club створив відеоаналіз світового виробництва алюмінію в 1970-2024 роках. На основі візуальних даних з відео «Top-20 виробників алюмінію з 1970 по 2024 р.» та підтверджених статистичних даних за 2024 рік сформульовано огляд тенденцій галузі.
Починаючи з 1970-х років, виробництво первинного алюмінію поступово переміщалося з Європи та Північної Америки до Азії та Близького Сходу. На зорі індустрії значний обсяг виробництва припадав на країни Західної Європи та США. Однак наступні десятиліття принесли швидке нарощування потужностей у Китаї, Індії, на Близькому Сході.
Відео підтверджує: у 2024 році найбільший виробник (Китай) контролює близько 60 % світового обсягу, тоді як на десятку лідерів припадає понад 80 % випуску.
Згідно з даними джерел (Wikipedia, Visual Capitalist, Nato, World Population Review), виробництво алюмінію першою десяткою країн виглядає в 2024 році так:
Китай - ~43 млн т.
Індія - ~4,2 млн т.
Росія - ~3,8 млн т.
Канада - ~3,3 млн т.
ОАЕ - ~2,7 млн т.
Бахрейн - ~1,6 млн т.
Австралія - ~1,5 млн т.
Норвегія - ~1,3 млн т.
Бразилія - ~1,1 млн т.
Малайзія - ~0,98 млн т.
Загальний випуск світового первинного алюмінію в 2024 році оцінюється приблизно в 72 млн т.
Світ виробництва алюмінію все більше концентрується: Китай утримує домінуюче становище, а інші країни-лідери контролюють значну частку. Країни з ростом інфраструктури, автомобілебудування та будівельного сектора (Індія, Бразилія, ОАЕ) демонструють динаміку зростання.
