03.11.25
18:39
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Наслідки ударів по російським НПЗ: Росія вперше за роки заборонила експорт технічної сірки
16:47 03.11.2025 |
Російський уряд запровадив тимчасову заборону на вивезення технічної сірки, яка використовується для виробництва добрив.
Обмеження діятиме до кінця року, воно не поширюватиметься на постачання сировини до держав ЄАЕС, а також до фактично окупованих регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії, пише російський "Коммерсант".
В уряді РФ пояснили, що ця заборона має стабілізувати відвантаження сировини на внутрішній ринок для збереження чинних обсягів виробництва мінеральних добрив та забезпечення продовольчої безпеки країни.
Як повідомлялося, за даними Служби зовнішньої розвідки України, у жовтні Росія почала імпортувати сірку на тлі дефіциту цієї сировини виробництва добрив внаслідок українських ударів по російських НПЗ.
Зокрема, вийшов із ладу Астраханський газопереробний завод, один із ключових виробників сірки.
