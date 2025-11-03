Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Данії хочуть спростити працевлаштування підлітків

 
В уряді Данії підготували зміни до законодавства, що мають спростити працевлаштування підлітків та, як очікують, залучать на ринок праці ще більше 13-17 річних.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У Міністерстві праці повідомили, що розробили зміни до законодавства, які розширять можливості для неповнолітніх працювати на простих роботах з частковою зайнятістю.

Ключовим нововведенням стала зміна переліку обладнання, для роботи з яким раніше було заборонено залучати неповнолітніх. Раніше до такого належали, наприклад, газонокосарки та прибиральні машини для миття підлоги у приміщеннях.

Таким чином, для неповнолітніх стануть офіційно дозволеними багато вакансій, на які їх раніше не могли взяти, хоча це низькокваліфікована робота з частковою зайнятістю.

За офіційними даними, зараз майже половина данських підлітків віком від 13 до 17 років вже мають якийсь підробіток. Приблизно кожен п'ятий працює у торгових мережах.

Оновлені правила мають набути чинності з 1 січня 2026 року.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес