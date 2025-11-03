Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Данії хочуть спростити працевлаштування підлітків
15:58 03.11.2025 |
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
У Міністерстві праці повідомили, що розробили зміни до законодавства, які розширять можливості для неповнолітніх працювати на простих роботах з частковою зайнятістю.
Ключовим нововведенням стала зміна переліку обладнання, для роботи з яким раніше було заборонено залучати неповнолітніх. Раніше до такого належали, наприклад, газонокосарки та прибиральні машини для миття підлоги у приміщеннях.
Таким чином, для неповнолітніх стануть офіційно дозволеними багато вакансій, на які їх раніше не могли взяти, хоча це низькокваліфікована робота з частковою зайнятістю.
За офіційними даними, зараз майже половина данських підлітків віком від 13 до 17 років вже мають якийсь підробіток. Приблизно кожен п'ятий працює у торгових мережах.
Оновлені правила мають набути чинності з 1 січня 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німці хочуть закрити ринок ЄС для російської сталі
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Аналіз світового виробництва алюмінію – відео Experts Club
|Румунія та Rheinmetall підписали угоду про будівництво порохового заводу
|Наслідки ударів по російським НПЗ: Росія вперше за роки заборонила експорт технічної сірки
|У Данії хочуть спростити працевлаштування підлітків
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA