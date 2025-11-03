Фінансові новини
- 03.11.25
- 18:39
На виборах мера Нью-Йорка, найімовірніше, переможе лівий популіст Мамдані
15:51 03.11.2025 |
На виборах мера Нью-Йорка, що відбудуться 4 листопада, найбільші шанси на перемогу має представник лівого крила Демократичної партії, мусульманин Зохран Мамдані, якого критикують у власній партії за популізм та антисемітизм.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані опитування, яке провели за кілька днів до голосування The Hill спільно з соціологічною компанією Emerson College Polling та телеканалом PIX11.
Мамдані має 50-відсоткову підтримку серед нью-йоркців, тоді як його суперник, колишній губернатор штату Ендрю Куомо відстає від нього на 25%. Республіканця Кертіса Сліву підтримують 21% опитаних.
Як зазначили в Emerson College, Мамдані зумів вибудувати коаліцію на свою підтримку серед ключових демографічних груп, зокрема серед темношкірих, 71% яких готові голосувати за нього.
Куомо, який програв Мамдані праймеріз серед представників Демпартії у червні, назвав суперника «найбільш суперечливим кандидатом», якого він «коли-небудь бачив у Нью-Йорку».
«Він відштовхнув єврейську громаду. Відштовхнув італійську громаду. Образив ЛГБТ-спільноту... Він виступає за декриміналізацію проституції, що є харамом (суперечить законам шаріату, - ред.) за Кораном. Він образив усіх», - заявив ексгубернатор штату Нью-Йорк.
Куомо також розкритикував пропозиції Мамдані щодо безплатного автобусного сполучення та замороження орендних цін. «З віком розумієш, що нічого безплатного не буває, а політика, про яку він говорить, - це все маячня. І те, що він не має жодної кваліфікації, - насправді небезпечно», - сказав колишній губернатор.
