Демократи отримали шанс здобути більшість у Конгресі на тлі розчарування Трампом

Зростаюче розчарування діями президента Трампа та його адміністрації серед американських виборців спричинило сплеск у підтримці демократів, які зараз отримали реальний шанс здобути контроль у Конгресі після виборів наступного року.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на власне соціологічне дослідження по всій країні, передає Укрінформ.

«Демократи лідирують на ранньому етапі в боротьбі за контроль над Конгресом на тлі поточного шатдауну. Водночас усе більше виборців кажуть, що президент Дональд Трамп не виправдав їхніх очікувань у важливих питаннях, які привели його знову до Білого дому в 2024 році»,- зазначається у висновках соцопитування.

Таким чином, за рік до проміжних виборів 2026 року демократи випереджають республіканців у боротьбі за Конгрес на 8 пунктів з розривом 50% до 42%, що є «найбільшою перевагою для будь-якої з партій» з часів виборів 2018 року, пише NBC News. При цьому зауважується, що підтримка демократів зростає, оскільки в березні вони мали несуттєву перевагу в 1 пункт, 48% до 47%.

Тим часом, близько двох третин зареєстрованих виборців кажуть, що адміністрація Трампа не досягла успіху в питаннях економіки та зниження вартості життя. Крім того, більшість опитуваних заявили, що Трамп не зміг змінити політичну рутину у Вашингтоні, чого чекав від нього його електорат.