Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
14:04 03.11.2025 |
На тлі російської агресії проти України Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним із ключових гравців у сфері безпеки серед країн Європи.
Як передає Укрінформ, про це пише The Telegraph.
Як зазначається, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.
"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів та військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - йдеться у статті.
Все це свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність та готовність відповідати на нові геополітичні виклики, зауважує The Telegraph.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі