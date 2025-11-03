Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ

На тлі російської агресії проти України Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним із ключових гравців у сфері безпеки серед країн Європи.

Як передає Укрінформ, про це пише The Telegraph.

Як зазначається, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.

"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів та військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - йдеться у статті.

Все це свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність та готовність відповідати на нові геополітичні виклики, зауважує The Telegraph.



