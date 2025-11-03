Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ

 

На тлі російської агресії проти України Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним із ключових гравців у сфері безпеки серед країн Європи.

Як передає Укрінформ, про це пише The Telegraph.

Як зазначається, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.

"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів та військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - йдеться у статті.

Все це свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність та готовність відповідати на нові геополітичні виклики, зауважує The Telegraph.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес