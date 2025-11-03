Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
13:52 03.11.2025 |
Зареєстрований у Литві онлайн-банк Revolut почав повідомляти своїх клієнтів-громадян Росії, які не мають тимчасового дозволу на проживання чи громадянства країни Європейського Союзу, про закриття рахунку. У банку посилаються на нещодавно схвалений 19 пакет санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні.
Раніше в Revolut можна було відкрити рахунки громадянам Росії, які мали європейський дозвіл на проживання або довгострокову національну візу категорії D.
У ніч проти 1 листопада користувачі, які відкривали рахунки за візою категорії D, отримали два листи. У першому їх просили завантажити в систему копію тимчасової чи постійної посвідки на проживання в державі-члені ЄС, країні, що входить до Європейської економічної зони (ЄЕЗ), або Швейцарії, або підтвердження наявності європейського паспорта. У другому листі йшлося, що договір із клієнтом буде розірвано наприкінці року.
До 31 грудня 2025 року користувачу заборонено вносити гроші, розплачуватись карткою, знімати готівку у банкоматі та відправляти гроші на інші рахунки Revolut.
Як пише російське видання «Медіазона», клієнти банку, що зіткнулися з блокуванням, розповіли, що не можуть отримати жодної відповіді від служби підтримки установи.
Видання зазначає, що йому відомо про два випадки, коли користувачам Revolut з Латвії заморозили відкритий за візою D аккаунт попри те, що вони чекали на схвалення дозволу на проживання й сповістили про це банк. Ще одна клієнтка розповіла, що має чинну посвіду й надсилала її банку раніше, але не встигла завантажити документ на повторну вимогу і теж зіткнулася з блокуванням.
Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня. Він містить, зокрема, блок фінансових обмежень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі