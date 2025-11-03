Авторизация

Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків

 

Зареєстрований у Литві онлайн-банк Revolut почав повідомляти своїх клієнтів-громадян Росії, які не мають тимчасового дозволу на проживання чи громадянства країни Європейського Союзу, про закриття рахунку. У банку посилаються на нещодавно схвалений 19 пакет санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні.

Раніше в Revolut можна було відкрити рахунки громадянам Росії, які мали європейський дозвіл на проживання або довгострокову національну візу категорії D.

У ніч проти 1 листопада користувачі, які відкривали рахунки за візою категорії D, отримали два листи. У першому їх просили завантажити в систему копію тимчасової чи постійної посвідки на проживання в державі-члені ЄС, країні, що входить до Європейської економічної зони (ЄЕЗ), або Швейцарії, або підтвердження наявності європейського паспорта. У другому листі йшлося, що договір із клієнтом буде розірвано наприкінці року.

До 31 грудня 2025 року користувачу заборонено вносити гроші, розплачуватись карткою, знімати готівку у банкоматі та відправляти гроші на інші рахунки Revolut.

Як пише російське видання «Медіазона», клієнти банку, що зіткнулися з блокуванням, розповіли, що не можуть отримати жодної відповіді від служби підтримки установи.

Видання зазначає, що йому відомо про два випадки, коли користувачам Revolut з Латвії заморозили відкритий за візою D аккаунт попри те, що вони чекали на схвалення дозволу на проживання й сповістили про це банк. Ще одна клієнтка розповіла, що має чинну посвіду й надсилала її банку раніше, але не встигла завантажити документ на повторну вимогу і теж зіткнулася з блокуванням.

Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня. Він містить, зокрема, блок фінансових обмежень.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

