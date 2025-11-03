Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні

 

Сербія готова продавати боєприпаси Євросоюзу, навіть якщо їх передадуть Україні, сказав президент країни Александр Вучич в інтерв'ю одному з найбільш впливових німецьких політичних журналів Cicero.

"Наші склади переповнені боєприпасами, і ми виробляємо ще більше, особливо мінометні снаряди. Ми виробляємо більше боєприпасів, аніж Франція. Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, що воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і забрати все, що в нас є. Це було б феноменальним внеском, який ми могли б зробити в європейську безпеку", - сказав Вучич.

На запитання, чи дозволить Сербія використовувати ці снаряди в Україні, Вучич відповів, що "покупці можуть робити з ними все, що завгодно".

"Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати. Я завжди говорив, що Сербія є військово нейтральною країною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Ми вже зараз інтенсивно співпрацюємо з нашими європейськими друзями у військовій сфері в Африці, Азії та на інших континентах, і ми готові збільшити нашу присутність разом з європейськими силами", - сказав Вучич.

"Я все ще чекаю на відповідь", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес