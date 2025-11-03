Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні

Сербія готова продавати боєприпаси Євросоюзу, навіть якщо їх передадуть Україні, сказав президент країни Александр Вучич в інтерв'ю одному з найбільш впливових німецьких політичних журналів Cicero.

"Наші склади переповнені боєприпасами, і ми виробляємо ще більше, особливо мінометні снаряди. Ми виробляємо більше боєприпасів, аніж Франція. Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, що воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і забрати все, що в нас є. Це було б феноменальним внеском, який ми могли б зробити в європейську безпеку", - сказав Вучич.

На запитання, чи дозволить Сербія використовувати ці снаряди в Україні, Вучич відповів, що "покупці можуть робити з ними все, що завгодно".

"Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати. Я завжди говорив, що Сербія є військово нейтральною країною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Ми вже зараз інтенсивно співпрацюємо з нашими європейськими друзями у військовій сфері в Африці, Азії та на інших континентах, і ми готові збільшити нашу присутність разом з європейськими силами", - сказав Вучич.

"Я все ще чекаю на відповідь", - додав він.