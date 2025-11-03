Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
11:34 03.11.2025 |
Китайські нафтопереробники почали уникати закупівель російської нафти після того, як США, Велика Британія та ЄС внесли до санкційних списків провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, державні компанії Sinopec і PetroChina скасували частину запланованих вантажів після запровадження санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла", зазначають трейдери.
Менші приватні НПЗ також беруть паузу, побоюючись повторення ситуації з Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно під санкції внесли Велика Британія та ЄС.
Під тиском опинився популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали. За оцінкою Rystad Energy AS, близько 400 тис. барелів на добу, або до 45% китайського імпорту російської нафти, потрапили під "страйк покупців".
Росія раніше закріпилася як найбільший постачальник нафти до Китаю завдяки значним знижкам після вторгнення в Україну. Тепер посилення санкцій може обмежити нафтові доходи Москви й переорієнтувати попит Китаю на альтернативних постачальників, серед яких аналітики називають і США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі