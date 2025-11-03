Авторизация

Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg

 

Китайські нафтопереробники почали уникати закупівель російської нафти після того, як США, Велика Британія та ЄС внесли до санкційних списків провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, державні компанії Sinopec і PetroChina скасували частину запланованих вантажів після запровадження санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла", зазначають трейдери.

Менші приватні НПЗ також беруть паузу, побоюючись повторення ситуації з Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно під санкції внесли Велика Британія та ЄС.

Під тиском опинився популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали. За оцінкою Rystad Energy AS, близько 400 тис. барелів на добу, або до 45% китайського імпорту російської нафти, потрапили під "страйк покупців".

Росія раніше закріпилася як найбільший постачальник нафти до Китаю завдяки значним знижкам після вторгнення в Україну. Тепер посилення санкцій може обмежити нафтові доходи Москви й переорієнтувати попит Китаю на альтернативних постачальників, серед яких аналітики називають і США.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

