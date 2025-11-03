Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше вже неросійської нафти у відповідь на свіжі західні санкції проти РФ.

Про це повідомили Reuters двоє джерел.

Туреччина - великий покупець російської нафти поряд із Китаєм та Індією. Турецькі НПЗ нині роблять подібні кроки до індійських, що свідчить про вплив зусиль США, ЄС і Британії обмежити продажі російської нафти, які фінансують війну проти України.

Один із найбільших турецьких НПЗ - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській SOCAR, нещодавно придбав чотири танкери сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських джерел із прибуттям у грудні, кажуть джерела.

За підрахунками Reuters, це відповідає 77-129 тис. бар./добу неросійських поставок залежно від розміру партій і означає меншу частку російської нафти у переробці STAR.

За даними Kpler, у вересні та жовтні російська нафта становила практично весь обсяг переробки STAR - близько 210 тис. бар./добу.

Одна з чотирьох партій - казахстанська KEBCO, кажуть два джерела: за якістю вона відповідає російській Urals, але походить із Казахстану.

Інший великий турецький переробник - Tupras - збільшує закупівлі неросійських сортів, подібних за якістю до Urals, наприклад іракських.

Про кроки турецьких НПЗ щодо нарощення закупівель не російської нафти на тлі останніх санкцій раніше не повідомлялося.