НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Філіппіни уклали з Канадою угоду про статус перебування збройних сил для стримування Китаю

 

Філіппіни і Канада підписали військову угоду, що визначає статус збройних сил, які перебувають на території країн, повідомляє агентство Bloomberg.

"Філіппіни і Канада в неділю підписали угоду про статус перебування збройних сил - це черговий військовий договір, який Маніла укладає, щоб сформувати коаліцію союзників і стримувати, як вона вважає, агресивні дії Китаю в Південно-Китайському морі", - йдеться в повідомленні агентства.

Раніше аналогічні угоди Філіппіни підписали з Японією і Новою Зеландією, а також планують такі ж домовленості з Францією і Великобританією.

Агентство цитує заяву міністра оборони Канади Девіда Макгінті, який зазначив, що угода дозволить проводити спільні бойові навчання, і вона "відображає важливу істину: мир будується на правилах, а не на безрозсудності, а стабільність випливає зі співпраці, а не з конфронтації".

Макгінті додав, що Канада сподівається бути присутньою на щорічних великих військових навчаннях Філіппін і США в наступному році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

