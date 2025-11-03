Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Філіппіни уклали з Канадою угоду про статус перебування збройних сил для стримування Китаю
11:14 03.11.2025 |
Філіппіни і Канада підписали військову угоду, що визначає статус збройних сил, які перебувають на території країн, повідомляє агентство Bloomberg.
"Філіппіни і Канада в неділю підписали угоду про статус перебування збройних сил - це черговий військовий договір, який Маніла укладає, щоб сформувати коаліцію союзників і стримувати, як вона вважає, агресивні дії Китаю в Південно-Китайському морі", - йдеться в повідомленні агентства.
Раніше аналогічні угоди Філіппіни підписали з Японією і Новою Зеландією, а також планують такі ж домовленості з Францією і Великобританією.
Агентство цитує заяву міністра оборони Канади Девіда Макгінті, який зазначив, що угода дозволить проводити спільні бойові навчання, і вона "відображає важливу істину: мир будується на правилах, а не на безрозсудності, а стабільність випливає зі співпраці, а не з конфронтації".
Макгінті додав, що Канада сподівається бути присутньою на щорічних великих військових навчаннях Філіппін і США в наступному році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі