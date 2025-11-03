Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президента Сирії чекають у Вашингтоні з візитом
10:55 03.11.2025 |
Спеціальний посланець США в Сирії Том Баррак заявив у суботу, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа, як очікується, відвідає Вашингтон.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Баррак висловив сподівання журналістам у Бахрейні, що під час візиту Сирія приєднається до коаліції під керівництвом США для боротьби з терористичною "Ісламською державою".
Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп оголосив про плани скасувати всі санкції проти Сирії.
Однак найсуворіші обмеження, відомі як санкції Цезаря, можуть бути скасовані лише актом Конгресу США, щодо якого законодавці розділилися в думках, але очікується, що вони ухвалять рішення до кінця року.
Акт Цезаря запровадив широкомасштабні санкції проти Сирії, спрямовані проти осіб, компаній та установ, пов'язаних з колишнім президентом Сирії Башаром Асадом, уряд якого був повалений повстанськими силами на чолі з аль-Шараа минулого року.
Скасування цього закону дозволить зайти іноземним інвестиціям, відновить доступ до міжнародного банківського обслуговування та допоможе відродити ключові галузі промисловості.
Трамп вже зустрічався з Ахмедом аль-Шараа у травні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі