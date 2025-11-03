Авторизация

Президента Сирії чекають у Вашингтоні з візитом

 

Спеціальний посланець США в Сирії Том Баррак заявив у суботу, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа, як очікується, відвідає Вашингтон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Баррак висловив сподівання журналістам у Бахрейні, що під час візиту Сирія приєднається до коаліції під керівництвом США для боротьби з терористичною "Ісламською державою".

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп оголосив про плани скасувати всі санкції проти Сирії.

Однак найсуворіші обмеження, відомі як санкції Цезаря, можуть бути скасовані лише актом Конгресу США, щодо якого законодавці розділилися в думках, але очікується, що вони ухвалять рішення до кінця року.

Акт Цезаря запровадив широкомасштабні санкції проти Сирії, спрямовані проти осіб, компаній та установ, пов'язаних з колишнім президентом Сирії Башаром Асадом, уряд якого був повалений повстанськими силами на чолі з аль-Шараа минулого року.

Скасування цього закону дозволить зайти іноземним інвестиціям, відновить доступ до міжнародного банківського обслуговування та допоможе відродити ключові галузі промисловості.

Трамп вже зустрічався з Ахмедом аль-Шараа у травні.
Ключові теги: Сирія, США
 

