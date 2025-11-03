Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тегеран: Росія збудує в Ірані вісім нових АЕС

 

Уряди Ірану та Росії уклали угоду про спільне будівництво восьми атомних електростанцій (АЕС) на іранській території. Про це заявив віцепрезидент та голова Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммад Есламі у неділю, 2 листопада, повідомляє агентство Tasnim.

За словами чиновника, чотири АЕС з'являться у південній провінції Бушир на березі Перської затоки, ще чотири - в інших частинах країни. Есламі нагадав, що нещодавно розпочалося будівництво нової АЕС у провінції Голестан на березі Каспійського моря.

Після побудови нових АЕС загальна потужність атомної енергетики Ірану має сягнути 20 000 МВт, заявив віцепрезидент.

26 вересня ОАЕІ повідомила, що Тегеран і Москва домовилися побудувати чотири енергоблоки АЕС третього покоління потужністю близько 1255 МВт кожен. У "Росатомі" не прокоментували цю інформацію. Дані про вісім нових АЕС для Ірану в Москві також не підтверджували, хоча Есламі раніше вже заявляв про це.

Президент Ірану: Відновимо ядерні об'єкти

2 листопада в Тегерані також заявили, що Іран відновить ядерні об'єкти, які постраждали від ударів Ізраїлю та США у червні 2025 року. Тоді президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що іранський уряд "всеосяжно і рішуче" підтримуватиме мирний розвиток ядерної промисловості, а ядерні об'єкти Ірану будуть "відновлені з ще більшою силою та рішучістю".

Пезешкіан запевнив при цьому, що "створення ядерної зброї не входить до наших планів", і звинуватив "ворожу пропаганду" у тому, що вона буцімто "навмисно асоціює слово "ядерний" із створенням атомних бомб".


Влада Ірану: Нам запропонували відновити переговори

Представниця уряду Ірану Фатеме Моджирані заявила 2 листопада, що Тегеран отримав пропозицію щодо поновлення переговорів про ядерну програму. Чиновниця не уточнила, від кого саме і що за пропозицію юуло отримано, пообіцявши повідомити деталі пізніше, пише іранська агенція Mehr.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

