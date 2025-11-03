Фінансові новини
Тегеран: Росія збудує в Ірані вісім нових АЕС
10:32 03.11.2025 |
Уряди Ірану та Росії уклали угоду про спільне будівництво восьми атомних електростанцій (АЕС) на іранській території. Про це заявив віцепрезидент та голова Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммад Есламі у неділю, 2 листопада, повідомляє агентство Tasnim.
За словами чиновника, чотири АЕС з'являться у південній провінції Бушир на березі Перської затоки, ще чотири - в інших частинах країни. Есламі нагадав, що нещодавно розпочалося будівництво нової АЕС у провінції Голестан на березі Каспійського моря.
Після побудови нових АЕС загальна потужність атомної енергетики Ірану має сягнути 20 000 МВт, заявив віцепрезидент.
26 вересня ОАЕІ повідомила, що Тегеран і Москва домовилися побудувати чотири енергоблоки АЕС третього покоління потужністю близько 1255 МВт кожен. У "Росатомі" не прокоментували цю інформацію. Дані про вісім нових АЕС для Ірану в Москві також не підтверджували, хоча Есламі раніше вже заявляв про це.
Президент Ірану: Відновимо ядерні об'єкти
2 листопада в Тегерані також заявили, що Іран відновить ядерні об'єкти, які постраждали від ударів Ізраїлю та США у червні 2025 року. Тоді президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що іранський уряд "всеосяжно і рішуче" підтримуватиме мирний розвиток ядерної промисловості, а ядерні об'єкти Ірану будуть "відновлені з ще більшою силою та рішучістю".
Пезешкіан запевнив при цьому, що "створення ядерної зброї не входить до наших планів", і звинуватив "ворожу пропаганду" у тому, що вона буцімто "навмисно асоціює слово "ядерний" із створенням атомних бомб".
Влада Ірану: Нам запропонували відновити переговори
Представниця уряду Ірану Фатеме Моджирані заявила 2 листопада, що Тегеран отримав пропозицію щодо поновлення переговорів про ядерну програму. Чиновниця не уточнила, від кого саме і що за пропозицію юуло отримано, пообіцявши повідомити деталі пізніше, пише іранська агенція Mehr.
