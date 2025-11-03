Фінансові новини
- 03.11.25
- 14:56
- RSS
- мапа сайту
Президент Ірану пообіцяв відновлення усіх ядерних об'єктів «з більшою силою»
10:24 03.11.2025
Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою силою", заявив у неділю президент Ірану Масуд Пезешкіан.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Пезешкіан висловив свої коментарі під час візиту до Організації з атомної енергії країни, під час якого він зустрівся з керівниками іранської ядерної промисловості.
"Знищення будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відновимо їх і з більшою силою", - заявив іранський президент державним ЗМІ.
При цьому він додав, що країна не прагне отримати ядерну зброю.
"Все це призначене для вирішення проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - сказав Пезешкян, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.
У червні США завдали ударів по іранських ядерних об'єктах, які, за словами Вашингтона, були частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї.
Тегеран стверджує, що його ядерна програма має суто цивільне призначення.
Президент США Дональд Трамп попередив, що він накаже провести нові атаки на ядерні об'єкти Ірану, якщо Тегеран спробує відновити роботу об'єктів, які США бомбардували.
