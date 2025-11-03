У США уточнили рішення Трампа щодо випробування ядерної зброї

Заплановані адміністрацією президента Дональда Трампа ядерні випробування наразі не передбачають підриву бойових ядерних боєприпасів, зазначив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі Fox News.

За його словами, йдеться про так звані «системні або некритичні випробування».

«Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами», - пояснив Райт.

За його словами, такі тести включають перевірку всіх компонентів ядерної зброї, крім самої ядерної реакції, щоб переконатися, що система працює та «здатна забезпечити необхідну геометрію для потенційного ядерного підриву».

Президент США Дональд Трамп заявив 30 жовтня, що США «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки «це роблять інші країни», цитує заяви американського президента FoxNews.

Рішення про випробування Трамп ухвалив під час поїздки країнами Далекого Сходу і після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також вона була озвучена після того, як російський лідер Володимир Путін двічі за останній тиждень повідомляв про успішні випробування російської зброї з ядерними енергетичними установками: ракети «Буревісник», яку нібито неможливо перехопити, і підводного апарату (торпеди) «Посейдон».

Трамп не відповів на уточнювальне запитання журналістів, чи він має на увазі Росію, коли йдеться про «інші країни». Однак він назвав випробування Америкою ядерної зброї «необхідною» для підтримки глобального паритету. Востаннє Сполучені Штати проводили випробування ядерної зброї в 1992 році.

Увечері 29 жовтня Трамп написав у своїй соцмережі Truth: «У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Через його колосальну руйнівну силу мені дуже не хотілося цього робити, але вибору не було! Росія на другому місці, а Китай - на третьому з великим відривом, але зрівняються з нами впродовж п'яти років. Тому у зв'язку з випробувальними програмами інших країн я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно».

«Оскільки випробування проводять інші, я думаю, було б доречним, щоб ми теж це робили», - сказав Трамп журналістам у літаку під час повернення до США. За його словами, Вашингтон пізніше анонсує місце та час проведення випробувань. Він також сказав, що хотів би «побачити ядерне роззброєння». «Ми вже обговорюємо це з Росією, і якщо ми щось зробимо, до нас приєднається і Китай», - зауважив він.

Трамп раніше доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї. Як зазначає CNN із посиланням на звіт дослідницької служби американського Конгресу, США потрібно від 24 до 36 місяців для випробування ядерної зброї після того, як президент віддасть відповідний наказ.

21 жовтня Росія оголосила, що провела успішні випробування крилатої ракети «Буревісник» на ядерній енергоустановці: ракета, за заявою Генштабу, пролетіла 14 тисяч кілометрів і загалом перебувала в повітрі 15 годин. Путін запропонував «визначити можливі способи застосування» цієї ракети та розпочати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї.

29 жовтня Путін оголосив, що Росія провела випробування підводного безекіпажного апарату «Посейдон» (торпеди) із ядерною енергетичною установкою. Він заявив, що потужність «Посейдона» значно перевищує потужність найперспективнішої міжконтинентальної російської ракети «Сармат», і способів перехопити апарат нібито немає.