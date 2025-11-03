Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США та Китай домовились встановити прямий військовий зв'язок

 

США та Китай домовилися встановити прямий зв'язок між збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі Х.

Напередодні очільник Пентагону провів розмову з міністром національної оборони КНР Донг Цзюнем.

"Ми з адміралом Донгом також погодилися, що слід створити військові канали зв'язку для запобігання конфліктам та деескалації будь-яких проблем, що виникають", - написав він.

США та Китай дійшли згоди, що "мир, стабільність та добрі відносини - це найкращий шлях", додав він.

Урядовці обох країн проведуть подальші перемовини, щоб обговорити деталі налагодження зв'язку, додав Гегсет.
Ключові теги: США, Китай
 

