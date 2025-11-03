Фінансові новини
03.11.25
- 14:56
- RSS
- мапа сайту
США нададуть підтримку країнам Південно-Східної Азії для протистояння загрозам з боку Китаю - Гегсет
09:50 03.11.2025 |
Глава Пентагону Піт Гегсет розкритикував Пекін за «дестабілізуючі дії» у Південнокитайському морі та пообіцяв підтримувати країни Південно-Східної Азії технологіями для спільного реагування на загрози з боку Пекіна.
Як повідомляє Reuters, про це американський міністр заявив на багатосторонній зустрічі з союзниками, включаючи Австралію, Японію та Філіппіни, передає Укрінформ.
«Ви живете в епіцентрі небезпек, з якими ми всі стикаємося через агресію Китаю та його дії у Південнокитайському морі та в інших місцях», - зазначив глава Пентагону.
Він заявив учасникам зустрічі, що Китай поставив під загрозу їхній територіальний суверенітет, і запропонував міністрам оборони Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) розвивати спільні можливості реагування, включно з моніторингом поведінки на морі та розробкою інструментів, які дозволять швидко реагувати для протистояння Китаю.
Очільник Пентагону зазначив, що США мають унікальні можливості для розширення інновацій, і пообіцяв забезпечити ці країни технологіями для спільної відповіді на загрози з боку Китаю.
«Ми прагнемо миру. Ми не бажаємо конфлікту, але ми повинні гарантувати, що Китай не шукатиме домінування над вами чи кимось іншим», - сказав Гегсет колегам з АСЕАН.
