США нададуть підтримку країнам Південно-Східної Азії для протистояння загрозам з боку Китаю - Гегсет

 

Глава Пентагону Піт Гегсет розкритикував Пекін за «дестабілізуючі дії» у Південнокитайському морі та пообіцяв підтримувати країни Південно-Східної Азії технологіями для спільного реагування на загрози з боку Пекіна.

Як повідомляє Reuters, про це американський міністр заявив на багатосторонній зустрічі з союзниками, включаючи Австралію, Японію та Філіппіни, передає Укрінформ.

«Ви живете в епіцентрі небезпек, з якими ми всі стикаємося через агресію Китаю та його дії у Південнокитайському морі та в інших місцях», - зазначив глава Пентагону.

Він заявив учасникам зустрічі, що Китай поставив під загрозу їхній територіальний суверенітет, і запропонував міністрам оборони Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) розвивати спільні можливості реагування, включно з моніторингом поведінки на морі та розробкою інструментів, які дозволять швидко реагувати для протистояння Китаю.

Очільник Пентагону зазначив, що США мають унікальні можливості для розширення інновацій, і пообіцяв забезпечити ці країни технологіями для спільної відповіді на загрози з боку Китаю.

«Ми прагнемо миру. Ми не бажаємо конфлікту, але ми повинні гарантувати, що Китай не шукатиме домінування над вами чи кимось іншим», - сказав Гегсет колегам з АСЕАН.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

