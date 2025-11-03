Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США модернізують поблизу Венесуели базу, яку покинули десятки років тому - Reuters
09:47 03.11.2025 |
Військові США модернізують давно покинуту військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що може свідчити про підготовку до можливих операцій проти Венесуели.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні Reuters.
Згідно з фотографіями новинного агентства, будівельні роботи на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, закритій ВМС США понад 20 років тому, тривали 17 вересня, коли бригади розчищали та відновлювали асфальтовані доріжки, що ведуть до злітно-посадкової смуги.
До виведення військових ВМС США з об'єкта у 2004 році Рузвельт-Роудс була однією з найбільших військово-морських баз США у світі.
За словами одного американського чиновника, база має стратегічне розташування та пропонує великий простір для зберігання військового обладнання.
Окрім модернізації місць для посадки та зльоту на Рузвельт-Роудс, США також будують об'єкти в цивільних аеропортах у Пуерто-Рико та на острові Санта-Крус на Американських Віргінських островах.
Ці дві території США розташовані приблизно за 800 км від Венесуели.
Агентство Reuters поспілкувалося з трьома військовими чиновниками США та трьома морськими експертами, які заявили, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах свідчить про підготовку, яка може дозволити американським військовим проводити операції всередині Венесуели. Нещодавно президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади.
Нарощування військової сили США в регіоні є найбільшим із 1994 року, коли Сполучені Штати направили понад 20 тис. військовослужбовців до Гаїті для участі в операції «Підтримка демократії».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі