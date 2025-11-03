США модернізують поблизу Венесуели базу, яку покинули десятки років тому - Reuters

Військові США модернізують давно покинуту військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що може свідчити про підготовку до можливих операцій проти Венесуели.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Згідно з фотографіями новинного агентства, будівельні роботи на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, закритій ВМС США понад 20 років тому, тривали 17 вересня, коли бригади розчищали та відновлювали асфальтовані доріжки, що ведуть до злітно-посадкової смуги.

До виведення військових ВМС США з об'єкта у 2004 році Рузвельт-Роудс була однією з найбільших військово-морських баз США у світі.

За словами одного американського чиновника, база має стратегічне розташування та пропонує великий простір для зберігання військового обладнання.

Окрім модернізації місць для посадки та зльоту на Рузвельт-Роудс, США також будують об'єкти в цивільних аеропортах у Пуерто-Рико та на острові Санта-Крус на Американських Віргінських островах.

Ці дві території США розташовані приблизно за 800 км від Венесуели.

Агентство Reuters поспілкувалося з трьома військовими чиновниками США та трьома морськими експертами, які заявили, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах свідчить про підготовку, яка може дозволити американським військовим проводити операції всередині Венесуели. Нещодавно президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади.

Нарощування військової сили США в регіоні є найбільшим із 1994 року, коли Сполучені Штати направили понад 20 тис. військовослужбовців до Гаїті для участі в операції «Підтримка демократії».