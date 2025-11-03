Авторизация

Мальдіви першими у світі заборонили паління для наступних поколінь

 

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Мальдіви почали запроваджувати заборону на куріння для всіх, хто народився після 1 січня 2007 року, ставши єдиною у світі країною з такою забороною для наступних поколінь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що цей крок, ініційований президентом Мальдівської Республіки Мохамедом Муіззу на початку року, набув чинності 1 листопада.

«Згідно з новим положенням, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, використовувати або продавати тютюнові вироби на Мальдівах», - заявили у МОЗ.

У міністерстві додали, що заборона поширюється на всі види тютюну, а роздрібні торговці зобов'язані перевіряти вік покупців перед продажем.

Це рішення також поширюється на відвідувачів країни.

Продаж тютюнових виробів неповнолітнім тягне за собою штраф у розмірі 50 тис. руфій (приблизно 3 200 дол.), а використання вейпів - штраф у 5 тис. руфій (приблизно 320 дол.).

Зазначається, що подібна заборона на куріння, запропонована у Великій Британії, ще проходить законодавчий процес, тоді як Нова Зеландія - перша країна, яка вже ухвалювала подібний закон проти куріння для наступних поколінь - скасувала його у листопаді 2023 року, менш ніж через рік після анонсу.
 

