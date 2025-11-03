Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мальдіви першими у світі заборонили паління для наступних поколінь
09:41 03.11.2025 |
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Мальдіви почали запроваджувати заборону на куріння для всіх, хто народився після 1 січня 2007 року, ставши єдиною у світі країною з такою забороною для наступних поколінь.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що цей крок, ініційований президентом Мальдівської Республіки Мохамедом Муіззу на початку року, набув чинності 1 листопада.
«Згідно з новим положенням, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, використовувати або продавати тютюнові вироби на Мальдівах», - заявили у МОЗ.
У міністерстві додали, що заборона поширюється на всі види тютюну, а роздрібні торговці зобов'язані перевіряти вік покупців перед продажем.
Це рішення також поширюється на відвідувачів країни.
Продаж тютюнових виробів неповнолітнім тягне за собою штраф у розмірі 50 тис. руфій (приблизно 3 200 дол.), а використання вейпів - штраф у 5 тис. руфій (приблизно 320 дол.).
Зазначається, що подібна заборона на куріння, запропонована у Великій Британії, ще проходить законодавчий процес, тоді як Нова Зеландія - перша країна, яка вже ухвалювала подібний закон проти куріння для наступних поколінь - скасувала його у листопаді 2023 року, менш ніж через рік після анонсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ
|Revolut почав сповіщати росіян без дозволу на проживання в ЄС про закриття рахунків
|Вучич змінив думку: готовий продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо їх передадуть Україні
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg
|Туреччина почала відмовлятися від нафти РФ на тлі санкцій США
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі