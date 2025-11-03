Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для Трампа нема «останньої краплі», яка доведе, що Путін не готовий завершити війну

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього не існує "останньої краплі", яка б довела йому, що російський правитель Владімір Путін не готовий завершити війну в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, передає "Європейська правда".

"Тут немає останньої краплі. Іноді їм треба дозволити битися. І вони б'ються і б'ються", - зазначив Трамп, відповідаючи на питання, що могло б стати останньою краплею, яка дала б зрозуміти, що Путін не готовий завершувати війну.

"Це тяжка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Може, мільйон. Це багато солдатів. І це тяжко для України. Тяжко для них обох. Іноді треба дозволити їм битися", - сказав Трамп.

Далі він повторив, що владнав вісім воєн, і гадав, що ця буде простішою, ніж деякі з тих, що вже врегульовані.

Трамп також заявив, що на цей момент не планує передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Раніше Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США - утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках Дональда Трампа.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес