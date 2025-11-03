ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти

Організація країн експортерів нафти в її широкому форматі (OPEC+ - ІФ-У) досягла домовленості про невелике збільшення видобутку нафти в грудні та зупинку цього збільшення в першому кварталі 2026 року, повідомляє Reuters за результатами переговорів ОПЕК+ в неділю.

"З квітня ОПЕК+ збільшила цілі видобутку приблизно на 2,9 млн барелів на день, або приблизно на 2,7% світового постачання, але з жовтня сповільнила темпи через прогнози щодо наближення надлишку пропозиції. Нові західні санкції проти Росії, яка є членом ОПЕК+, ускладнюють реалізацію стратегії, оскільки Москва може зіткнутися з труднощами у подальшому збільшенні видобутку після того, як США і Велика Британія ввели проти провідних виробників "Роснефть" і "Лукойл" нові санкції", - повідомляє Reuters.

"У неділю вісім членів ОПЕК+, які брали участь у щомісячному засіданні групи - Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир - домовилися збільшити цілі видобутку на грудень на 137 000 барелів на добу, як і в жовтні та листопаді.

20 жовтня ціни на нафту впали до п'ятимісячного мінімуму - близько 60 доларів за барель - через побоювання щодо надлишку пропозиції, але з того часу відновилися до близько 65 доларів за барель завдяки санкціям проти Росії та оптимізму щодо переговорів США з торговельними партнерами.

"ОПЕК+ вагається, але це обдумане вагання", =- цитує Reuters Хорхе Леона з Rystad (незалежна норвезька консалтингова компанія ІФ-У) - "Санкції проти російських виробників внесли новий рівень невизначеності в прогнози щодо поставок, і група розуміє, що надмірне виробництво зараз може мати негативні наслідки в майбутньому".