01.11.25
01:26
США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів
23:43 31.10.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США і Китай протягом наступного тижня підпишуть торговельну угоду.
"Бессент заявив, що США і Китай наступного тижня підпишуть угоду, і висловив упевненість, що вона буде дотримуватися. "Звичайно, не все буде гладко, але, думаю, зараз наші канали зв'язку набагато кращі", - наводить Financial Times уривки з інтерв'ю Бессента.
Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляв про очікування представників керівництва США і Китаю, що зустріч американського президента Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна створить основу для укладення двосторонньої торговельної угоди.
"Після переговорів між американськими і китайськими офіційними особами в Малайзії тепер очікується, що зустріч стане чимось більш значущим, ніж просто стриманим контактом між двома світовими лідерами", - йдеться в повідомленні.
Міністр також анонсував швидке укладення угоди щодо додатка TikTok.
У січні 2025 року в США набув чинності федеральний закон, що зобов'язує TikTok знайти власника за межами КНР; в іншому випадку додатку загрожувала заборона на американській території. Трамп кілька разів переносив крайній термін виконання цього зобов'язання.
Китайська сторона, у свою чергу, закликала до відповідності угоди про продаж TikTok китайським законам, зокрема, що зобов'язують операторів критичної інформаційної інфраструктури, які збирають або надають особисту інформацію в ході операцій на території КНР, зберігати її на території Китаю.
Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
Хмарочос «Гулівер» у Києві закрили на невизначений термін
