Рубіо назвав фейком повідомлення про підготовку ударів США по об’єктах у Венесуелі
23:38 31.10.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп нібито ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі.
Про це Рубіо написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Раніше в п'ятницю газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент.
Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.
"Ваші "джерела", які стверджують, що "знають про ситуацію", обдурили вас, змусивши написати фейкову статтю", - написав Рубіо.
Дональд Трамп також заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі.
Як повідомлялося, у Німеччині побоюються, що антинаркотичні дії Трампа спрямують картелі до Європи.
