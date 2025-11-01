Фінансові новини
- |
- 01.11.25
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі
23:35 31.10.2025 |
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану із проханням про посилення військових можливостей країни на тлі нарощування американських військ у Карибському басейні, повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду США.
Як зазначається, звернення до Москви оформлене у вигляді листа, адресованого Володимиру Путіну, який мав бути переданий під час візиту до російської столиці старшого радника цього місяця.
Мадуро також підготував листа до голови КНР Сі Цзіньпіна, у якому закликав до "розширення військового співробітництва" між країнами, щоб протидіяти "ескалації між США та Венесуелою". У посланні він попросив китайський уряд прискорити виробництво китайськими компаніями систем радарного виявлення для посилення обороноздатності країни.
"У посланні Мадуро наголосив на серйозності сприйнятої агресії США в Карибському басейні, представляючи американські військові дії проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію", - йдеться у документах США, повідомляє видання.
Крім того, документи свідчать, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес координував постачання військового обладнання та дронів з Ірану, готуючи візит до цієї країни. Він повідомив іранському чиновнику, що Каракасу потрібне "обладнання пасивного виявлення", "глушники GPS" і "майже напевно дрони з дальністю польоту 1 000 км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
|Хмарочос «Гулівер» у Києві закрили на невизначений термін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів
|Рубіо назвав фейком повідомлення про підготовку ударів США по об’єктах у Венесуелі
|Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі
|Канада достроково надала $10 млн на ремонт енергетичної інфраструктури України
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%