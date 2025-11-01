Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану із проханням про посилення військових можливостей країни на тлі нарощування американських військ у Карибському басейні, повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду США.

Як зазначається, звернення до Москви оформлене у вигляді листа, адресованого Володимиру Путіну, який мав бути переданий під час візиту до російської столиці старшого радника цього місяця.

Мадуро також підготував листа до голови КНР Сі Цзіньпіна, у якому закликав до "розширення військового співробітництва" між країнами, щоб протидіяти "ескалації між США та Венесуелою". У посланні він попросив китайський уряд прискорити виробництво китайськими компаніями систем радарного виявлення для посилення обороноздатності країни.

"У посланні Мадуро наголосив на серйозності сприйнятої агресії США в Карибському басейні, представляючи американські військові дії проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію", - йдеться у документах США, повідомляє видання.

Крім того, документи свідчать, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес координував постачання військового обладнання та дронів з Ірану, готуючи візит до цієї країни. Він повідомив іранському чиновнику, що Каракасу потрібне "обладнання пасивного виявлення", "глушники GPS" і "майже напевно дрони з дальністю польоту 1 000 км.