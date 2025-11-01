Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану із проханням про посилення військових можливостей країни на тлі нарощування американських військ у Карибському басейні, повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду США.

Як зазначається, звернення до Москви оформлене у вигляді листа, адресованого Володимиру Путіну, який мав бути переданий під час візиту до російської столиці старшого радника цього місяця.

Мадуро також підготував листа до голови КНР Сі Цзіньпіна, у якому закликав до "розширення військового співробітництва" між країнами, щоб протидіяти "ескалації між США та Венесуелою". У посланні він попросив китайський уряд прискорити виробництво китайськими компаніями систем радарного виявлення для посилення обороноздатності країни.

"У посланні Мадуро наголосив на серйозності сприйнятої агресії США в Карибському басейні, представляючи американські військові дії проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію", - йдеться у документах США, повідомляє видання.

Крім того, документи свідчать, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес координував постачання військового обладнання та дронів з Ірану, готуючи візит до цієї країни. Він повідомив іранському чиновнику, що Каракасу потрібне "обладнання пасивного виявлення", "глушники GPS" і "майже напевно дрони з дальністю польоту 1 000 км.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес