Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа розглядає для ударів у Венесуелі морські порти та аеропорти — WSJ

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа визначила потенційні цілі для авіаударів у Венесуелі.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо наказу про наземні удари по Венесуелі. Однак у США вже планують, що потенційна повітряна кампанія буде зосереджена на цілях, що «перебувають у центрі зв'язку між наркобандами та режимом президента Венесуели Ніколаса Мадуро».

За словами одного із чиновників, потенційні цілі включають порти й аеропорти, контрольовані військовими, які нібито використовуються для торгівлі наркотиками, зокрема військово-морські об'єкти та злітно-посадкові смуги.

Протягом останніх тижнів американські медіа пишуть про можливість наземних ударів США по Венесуелі. Так, США збільшили кількість військових кораблів, літаків та військ у Карибському басейні із заявленою метою боротьби з наркотиками, а також завдали авіаударів по кількох човнах, які, як стверджує Трамп, перевозили наркотики до Сполучених Штатів у міжнародних водах із Венесуели.

За даними Washington Post, біля Венесуели фіксували «Нічних сталкерів» - елітний 160 авіаційний полк спеціального призначення армії США. Із чого медіа роблять висновок, що адміністрація Трампа «непомітно готує основу для потенційних військових дій у Венесуелі».

Перед цим Білий дім розпочав інформкампанію, представляючи Мадуро як главу наркокартелів у Венесуелі, яка прагне «затопити» США наркотиками.

Тим часом сам Мадуро звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі й нагадав, що в його країни є 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла-С» на «ключових позиціях протиповітряної оборони».
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес